Демобілізація. Можна знайти рішення, щоб замінити хоча б частину людей – офіцер Селезньов

Ротації та хоча б часткова демобілізація зараз важливі, оскільки фізичне, моральне і психологічне виснаження захисників дається взнаки, вважає він

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Україна може знайти рішення, яке дозволить замінити хоча б частину людей в армії, у держави буде додатковий мобілізаційний ресурс завдяки зменшенню кількості тих, хто був звільнений від призову. Про це у коментарі LIGA.net заявив ексспікер Генштабу, офіцер ЗСУ Владислав Селезньов.

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Він переконаний, що можна знайти рішення, яке дозволить замінити бодай частину людей.

"Кількість громадян, які донедавна були звільнені від мобілізації, зменшена. Відповідно, Україна отримає додаткові мобілізаційні ресурси. І завдяки зменшенню віку призову, і завдяки ветеранам правоохоронної системи, інших структур, які до того не перебували на військовому обліку в територіальних центрах комплектування", – пояснив він.

За його словами, ротації та хоча б часткова демобілізація зараз важливі, оскільки фізичне, моральне і психологічне виснаження захисників дається взнаки.

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11 квітня Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби. Президент Зеленський заявив, що закон про мобілізацію посилить контроль за ухилянтами та допоможе військовому керівництву.

Рада проголосувала за постанову, яка зобовʼязує Кабінет Міністрів ухвалити рішення щодо розробки та внесення на розгляд законопроєкту щодо механізмів ротації й демобілізації військових.

Командувач об'єднаних сил заявив, що ЗСУ мають брак особового складу, окупаційна армія Росії переважає на фронті майже удесятеро.

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