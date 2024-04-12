Демобілізація. Військовий 59 бригади: Без резерву і з такою війною демобілізація неможлива

"Нам треба близько 100 000, щоб просто "затикати" дірки. Ще 100 000 – в резерв. І близько 150 000, щоб був дембель", – каже лейтенант 47 ОМБр Мельник

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Демобілізація неможлива без резерву і з такою війною, яка є зараз, заявив військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко. Лейтенант 47 бригади Микола Мельник зазначив, що держава "сильно програла" від нового мобілізаційного закону через обіцянки щодо демобілізації, від яких врешті-решт відмовилися. Про це військові розповіли для великого тексту LIGA.net про ухвалений парламентом закон.

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За словами Петриченка, без резерву і з такою війною демобілізація неможлива, а історія про 36 місяців служби для демобілізації є популізмом.

"Aле людей треба витягувати з окопів і переводити на спокійніші посади. А також знизити верхню планку призовного віку – відпустити з армії чоловіків, які старше за 55 років", – зазначив він.

На думку військового, це зменшить напруження у суспільстві.

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Мельник заявив, що держава "сильно програла" від нового мобілізаційного закону.

"Так, нам треба мобілізувати людей, щоб демобілізувати тих, хто зараз воює. Але обіцянки демобілізації, а потім відмову від неї солдати сприймуть як елемент несправедливості", – пояснив військовий.

На його думку, владі варто було або не починати розмови про демобілізацію, або чітко сказати, коли вона буде.

"У нас бригади де-факто в найкращому випадку на 40% укомплектовані. Нам треба близько 100 000, щоб просто "затикати" дірки. Ще 100 000 – в резерв. І близько 150 000, щоб був дембель", – підсумував він.

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11 квітня 2024 року Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.

Президент Зеленський заявив, що закон про мобілізацію посилить контроль за ухилянтами та допоможе військовому керівництву.

Командувач об'єднаних сил заявив, що ЗСУ мають брак особового складу, окупаційна армія Росії переважає на фронті у майже 10 разів.

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