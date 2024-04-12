Демобілізація. Військовий 59 бригади: Без резерву і з такою війною демобілізація неможлива
Демобілізація неможлива без резерву і з такою війною, яка є зараз, заявив військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко. Лейтенант 47 бригади Микола Мельник зазначив, що держава "сильно програла" від нового мобілізаційного закону через обіцянки щодо демобілізації, від яких врешті-решт відмовилися. Про це військові розповіли для великого тексту LIGA.net про ухвалений парламентом закон.
За словами Петриченка, без резерву і з такою війною демобілізація неможлива, а історія про 36 місяців служби для демобілізації є популізмом.
"Aле людей треба витягувати з окопів і переводити на спокійніші посади. А також знизити верхню планку призовного віку – відпустити з армії чоловіків, які старше за 55 років", – зазначив він.
На думку військового, це зменшить напруження у суспільстві.
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Мельник заявив, що держава "сильно програла" від нового мобілізаційного закону.
"Так, нам треба мобілізувати людей, щоб демобілізувати тих, хто зараз воює. Але обіцянки демобілізації, а потім відмову від неї солдати сприймуть як елемент несправедливості", – пояснив військовий.
На його думку, владі варто було або не починати розмови про демобілізацію, або чітко сказати, коли вона буде.
"У нас бригади де-факто в найкращому випадку на 40% укомплектовані. Нам треба близько 100 000, щоб просто "затикати" дірки. Ще 100 000 – в резерв. І близько 150 000, щоб був дембель", – підсумував він.
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- 11 квітня 2024 року Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.
- Президент Зеленський заявив, що закон про мобілізацію посилить контроль за ухилянтами та допоможе військовому керівництву.
- Командувач об'єднаних сил заявив, що ЗСУ мають брак особового складу, окупаційна армія Росії переважає на фронті у майже 10 разів.
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