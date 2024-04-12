Демобілізація. Військовий 59 бригади: Без резерву і з такою війною демобілізація неможлива
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Демобілізація неможлива без резерву і з такою війною, яка є зараз, заявив військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко. Лейтенант 47 бригади Микола Мельник зазначив, що держава "сильно програла" від нового мобілізаційного закону через обіцянки щодо демобілізації, від яких врешті-решт відмовилися. Про це військові розповіли для великого тексту LIGA.net про ухвалений парламентом закон.

За словами Петриченка, без резерву і з такою війною демобілізація неможлива, а історія про 36 місяців служби для демобілізації є популізмом.

"Aле людей треба витягувати з окопів і переводити на спокійніші посади. А також знизити верхню планку призовного віку – відпустити з армії чоловіків, які старше за 55 років", – зазначив він.

На думку військового, це зменшить напруження у суспільстві.

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Мельник заявив, що держава "сильно програла" від нового мобілізаційного закону.

"Так, нам треба мобілізувати людей, щоб демобілізувати тих, хто зараз воює. Але обіцянки демобілізації, а потім відмову від неї солдати сприймуть як елемент несправедливості", – пояснив військовий.

На його думку, владі варто було або не починати розмови про демобілізацію, або чітко сказати, коли вона буде.

"У нас бригади де-факто в найкращому випадку на 40% укомплектовані. Нам треба близько 100 000, щоб просто "затикати" дірки. Ще 100 000 – в резерв. І близько 150 000, щоб був дембель", – підсумував він.

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  • 11 квітня 2024 року Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.
  • Президент Зеленський заявив, що закон про мобілізацію посилить контроль за ухилянтами та допоможе військовому керівництву.
  • Командувач об'єднаних сил заявив, що ЗСУ мають брак особового складу, окупаційна армія Росії переважає на фронті у майже 10 разів.

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