Демобилизация. Военный 59 бригады: Без резерва и с такой войной демобилизация невозможна
Демобилизация невозможна без резерва и с такой войной, как сейчас, заявил военнослужащий 59 бригады Павел Петриченко. Лейтенант 47 бригады Николай Мельник отметил, что государство "сильно проиграло" от нового мобилизационного закона из-за обещаний по демобилизации, от которых в конце концов отказались. Об этом военные рассказали для большого текста LIGA.net о принятом парламентом законе.
По словам Петриченко, без резерва и с такой войной демобилизация невозможна, а история о 36 месяцах службы для демобилизации является популизмом.
"Но людей надо вытаскивать из окопов и переводить на более спокойные должности. А также снизить верхнюю планку призывного возраста – отпустить из армии мужчин старше 55 лет", – отметил он.
По мнению военного, это снизит напряжение в обществе.
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Мельник заявил, что государство "сильно проиграло" от нового мобилизационного закона.
"Да, нам нужно мобилизовать людей, чтобы демобилизовать тех, кто сейчас воюет. Но обещания демобилизации, а затем отказ от нее солдаты воспримут как элемент несправедливости", – объяснил военный.
По его мнению, властям стоило либо не начинать разговоры о демобилизации, либо четко сказать, когда она будет.
"У нас бригады де-факто в лучшем случае на 40% укомплектованы. Нам нужно около 100 000, чтобы просто "затыкать" дыры. Еще 100 000 – в резерв. И около 150 000, чтобы был дембель", – подытожил он.
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- 11 апреля 2024 г. Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии изъяли из документа норму, которая предусматривала бы демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы.
- Президент Зеленский заявил, что закон о мобилизации усилит контроль за уклоняющимися и поможет военному руководству.
- Командующий объединенными силами заявил, что ВСУ имеют недостаток личного состава, оккупационная армия России преобладает на фронте почти в 10 раз.
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