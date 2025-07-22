Ликвидация независимости НАБУ и САП: появилось поименное голосование нардепов
На сайте Верховной Рады появились результаты поименного голосования за закон №12414, правки к которому отменяют независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
За решение проголосовали 263 нардепа. Против высказались 13, воздержались столько же, не голосовали вообще 35 избранников. По фракциям и группам: руководящая Слуга народа дала 185 голосов, Платформа за жизнь и мир и Восстановление Украины (бывшая запрещенная ОПЗЖ) – по 18 и 9 соответственно, Доверие – 17, Батькивщина – 15, "За будущее" – 10, Евросолидарность – 3, Голос – 1.
Из руководства Рады закон поддержали спикер Руслан Стефанчук и его первый заместитель Александр Корниенко.
"За" проголосовал руководитель президентской фракции Давид Арахамия, руководительница Батькивщины Юлия Тимошенко, глава депутатской группы Платформа за жизнь и мир Юрий Бойко.
От оппозиционной Евросолидарности дали голоса только крымскотатарский деятель Мустафа Джемилев, Сергей Алексеев (получил подозрение в мошенничестве в 2023-м) и Нина Южанина (в июне партия заявляла, что к семье сына политика приходило с обысками Госбюро расследований).
Единственным избранником от Голоса, проголосовавшим "за" этот закон, была Тамила Ташева, бывшая постоянная представительница президента в Автономной республике Крым.
Тем временем "против" во фракции власти Слуга народа проголосовали лишь Анна Бондарь, Роман Грищук и Дмитрий Гурин. Глава антикоррупционного комитета Анастасия Радина из СН публично выступила против документа во время рассмотрения, но не приняла участие в голосовании.
Полный перечень можно посмотреть по ссылке или на скриншотах ниже:
- Утром 21 июля СБУ и Офис генпрокурора начали массовые обыски у сотрудников НАБУ, а затем сообщили двум топ-чиновникам о подозрении в связях с Россией. Параллельно с этим Госбюро расследований вручило подозрения трем должностным лицам НАБУ за аварии, которые произошли в 2021-м и 2023 годах. Также СБУ начала внеплановую проверку соблюдения гостайны в САП.
- Подозрение получил и нардеп от запрещенной ОПЗЖ Христенко – правоохранители заявили, что он был старшим агентом ФСБ и влиял на НАБУ. Служба безопасности заявила, что у родственников нардепа нашли секретные документы НАБУ.
- 22 июля Верховная Рада поддержала закон, поправки к которому отменяют независимость НАБУ и САП, – документ уже передали на подпись президенту Зеленскому. Кривонос пообещал работать над возвращением независимости НАБУ и САП, если глава государства все же подпишет закон.
- На ситуацию уже отреагировали Группа послов Большой семерки: основные финансовые доноры Украины имеют "серьезные беспокойства" и хотят поговорить с руководством правительства. Высказался и Европейский Союз: украинской власти напомнили, что значительная финансовая поддержка для Киева зависит от его реформ.
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