Ликвидация независимости НАБУ и САП: появилось поименное голосование нардепов

Верховная Рада (Фото: пресс-служба парламента)

На сайте Верховной Рады появились результаты поименного голосования за закон №12414, правки к которому отменяют независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

За решение проголосовали 263 нардепа. Против высказались 13, воздержались столько же, не голосовали вообще 35 избранников. По фракциям и группам: руководящая Слуга народа дала 185 голосов, Платформа за жизнь и мир и Восстановление Украины (бывшая запрещенная ОПЗЖ) – по 18 и 9 соответственно, Доверие – 17, Батькивщина – 15, "За будущее" – 10, Евросолидарность – 3, Голос – 1.

Из руководства Рады закон поддержали спикер Руслан Стефанчук и его первый заместитель Александр Корниенко.

"За" проголосовал руководитель президентской фракции Давид Арахамия, руководительница Батькивщины Юлия Тимошенко, глава депутатской группы Платформа за жизнь и мир Юрий Бойко.

От оппозиционной Евросолидарности дали голоса только крымскотатарский деятель Мустафа Джемилев, Сергей Алексеев (получил подозрение в мошенничестве в 2023-м) и Нина Южанина (в июне партия заявляла, что к семье сына политика приходило с обысками Госбюро расследований).

Единственным избранником от Голоса, проголосовавшим "за" этот закон, была Тамила Ташева, бывшая постоянная представительница президента в Автономной республике Крым.

Тем временем "против" во фракции власти Слуга народа проголосовали лишь Анна Бондарь, Роман Грищук и Дмитрий Гурин. Глава антикоррупционного комитета Анастасия Радина из СН публично выступила против документа во время рассмотрения, но не приняла участие в голосовании.

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