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Нардеп Алексеев вышел из-под стражи под залог в 2,2 млн грн

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2023, 15:47
Нардеп Алексеев вышел из-под стражи под залог в 2,2 млн грн - Фото
Сергей Алексеев (Фото: Facebook)

Нардеп от Евросолидарности Сергей Алексеев, подозреваемый в мошенничестве, вышел из-под стражи под залог в 2,2 млн грн. Об этом нардеп сообщил журналистам Суспільного.

Вчера, 3 июля, суд избрал Алексееву меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 2,2 млн грн.

По словам Алексеева, залог в тот же вечер за него внесли его "друзья и коллеги" из фракции. Семь депутатов от Евросолидарности заявили о готовности взять Алексеева на поруки.

"Залог внесли вчера вечером, 3 июля. Залог внесли за меня мои друзья и коллеги, около 18:00. Сразу я не вышел, вышел 4 июля около 13 часов. Дела там нет, говорят лучшие адвокаты", – рассказал нардеп.

Как сообщил Алексеев в зале суда, из-за того, что заседания закончились поздно, банковские учреждения уже не работали. Из зала суда нардеп был перевезен в СИЗО.

Вчера в суде он говорил, что его якобы подставили, а мужчина, которому он передавал деньги, – его знакомый.

  • 30 июня 2023 года СБУ и ГБР заявили о разоблачении Алексеева, который якобы за $50 000 обещал иностранцу помочь избежать экстрадиции. В Евросолидарности заявили, что это продолжение политических провокаций.
  • В ГБР заявили, что будут просить суд избрать Алексееву меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 10 млн грн.

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Милана Головань
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