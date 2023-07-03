Суд избрал нардепу от Евросолидарности Алексееву меру пресечения

Нардепу от Евросолидарности Сергею Алексееву, которого подозревают в мошенничестве, избрана мера пресечения – он будет содержаться под стражей с возможностью залога в размере более 2,2 млн грн. Об этом сообщает корреспондент Суспільного из зала суда.

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Лычаковский райсуд Львова должен был избрать меру пресечения Алексееву еще 1 июля, однако нардеп не явился на слушание.

Как передает корреспондент Суспільного, перед слушанием нардеп заявил, что его якобы подставили. По его словам, мужчина, от которого он получил деньги, его знакомый.

"Это полицейское основание. Я считаю, что нет состава преступления, потому что не было никакого мошенничества. Никого не обманули. Это была оплата услуг адвоката, работавшего два года над защитой этого человека", – сказал Алексеев.

Сейчас нардепа везут в СИЗО, добавляют журналисты. Оттуда он сможет выйти после внесения залога.

30 июня 2023 года СБУ и ГБР заявили о разоблачении Алексеева, который якобы за $50 000 обещал иностранцу помочь избежать экстрадиции. В Евросолидарности заявили, что это продолжение политических провокаций.

В ГБР заявили, что будут просить суд избрать Алексееву меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 10 млн грн.

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