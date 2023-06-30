Государственное бюро расследований будет просить суд избрать народному депутату Сергею Алексееву (Евросолидарность), которого подозревают в мошенничестве, меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 10 млн грн. Об этом заявил и.о. заместителя директора ГБР Александр Удовиченко во время брифинга, который транслировался в эфире телемарафона.

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"К этому делу будет приковано внимание как журналистского сообщества, так и общественности. Следователи, прокуроры, оперативные сотрудники действовали в рамках уголовного дела. Доказательства достаточно весомы, чтобы обратиться в суд с ходатайством по избранию меры пресечения с залогом в 10 млн грн", – сказал Удовиченко.

Он подчеркнул, что расследование находится на начальном этапе.

Заместитель генпрокурора Антон Войтенко сообщил, что ходатайство подозреваемому уже вручено и направлено в суд для рассмотрения.

По его словам, дело рассмотрит Лычаковский районный суд Львова.

Ранее сегодня Служба безопасности заявила о разоблачении действующего народного депутата, который якобы за $50 000 обещал иностранцу помочь избежать экстрадиции. В Евросолидарности заявили, что это продолжение политических провокаций.

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