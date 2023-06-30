Державне бюро розслідувань проситиме суд обрати народному депутату Сергію Алексєєву (Євросолідарність), якого підозрюють у шахрайстві, запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави у 10 млн грн. Про це заявив в.о. заступника директора ДБР Олександр Удовиченко під час брифінгу, що транслювався в етері телемарафону.

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"До цієї справи буде прикута увага як журналістської спільноти, так і суспільства. Слідчі, прокурори, оперативні співробітники діяли в межах кримінальної справи. Докази є досить вагомими, щоб звернутись до суду з клопотанням до обрання запобіжного заходу з обранням застави в 10 млн грн", – сказав Удовиченко.

Він наголосив, що розслідування перебуває на початковому етапі.

Заступник генпрокурора Антон Войтенко повідомив, що клопотання підозрюваному вже вручено та направлено до суду для розгляду.

За його словами, справу розгляне Личаківський районний суд Львова.

Раніше сьогодні Служба безпеки заявила про викриття чинного народного депутата, який нібито за $50 000 обіцяв іноземцю допомогти уникнути екстрадиції. У Євросолідарності заявили, що це є продовженням політичних провокацій.

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