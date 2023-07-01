Нардепу Алексееву не удалось избрать меру пресечения, он не явился в суд

Львовский суд, который должен 1 июля избрать нардепу от Евросолидарности Сергею Алексееву меру пресечения, не смог этого сделать. В пресс-службе суда сказано, что подозреваемый в мошенничестве политик не явился на слушание.

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В Офисе генпрокурора вчера сообщили, что ходатайство подозреваемому уже вручено и направлено в Лычаковский районный суд Львова для рассмотрения 1 июля.

Из-за того, что нардеп не пришел туда, слушания перенесли на 3 июля.

30 июня 2023 года СБУ и ДБР заявили о разоблачении Алексеева, который якобы за $50 000 обещал иностранцу помочь избежать экстрадиции. В Евросолидарности заявили, что это продолжение политических провокаций.

В ДБР заявили, что будут просить суд избрать Алексееву меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 10 млн грн.

9 февраля 2022 года НАБУ сообщило, что разоблачило депутата Киевсовета от Слуги народа Владислава Трубицына и еще пятерых человек на получении взятки за содействие в организации розничной торговли в Киеве.

Схемы сообщили, что Трубицын выехал за границу в направлении Польши по разрешению главы ГНСУ на основании письма от главы ГУР. В разведке подтвердили. Содействовать выезду просили в Силах спецопераций.

5 июня Трубицина объявлен в международный розыск.

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