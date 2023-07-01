RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Нардепу Алексєєву не вдалося обрати запобіжний захід, він не з'явився у суді

Этот материал также доступен на русском
01.07.2023, 15:22
Нардепу Алексєєву не вдалося обрати запобіжний захід, він не з'явився у суді - Фото
Сергій Алексєєв (фото: Facebook)

Львівський суд, який мав 1 липня обрати нардепу від Євросолідарності Сергію Алексєєву запобіжний захід, не зміг цього зробити. У пресслужбі суду сказано, що підозрюваний у шахрайстві політик не з'явився на слухання.

В Офісі генпрокурора вчора повідомили, що клопотання підозрюваному вже вручено та направлено до Личаківського районного суду Львова для розгляду 1 липня.

Через те, що нардеп не прийшов туди, слухання перенесли на 3 липня.

30 червня 2023 року СБУ та ДБР заявили про викриття Алексєєва, який нібито за $50 000 обіцяв іноземцю допомогти уникнути екстрадиції. У Євросолідарності заявили, що це є продовженням політичних провокацій.

У ДБР заявили, що проситимуть суд обрати Алєксєєву запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави у 10 млн грн.

  • 9 лютого 2022 року НАБУ повідомило, що викрило депутата Київради від Слуги народу Владислава Трубіцина та ще п'ятьох осіб на отриманні хабаря за сприяння в організації роздрібної торгівлі у Києві.
  • Схеми повідомили, що Трубіцин виїхав за кордон у напрямку Польщі за дозволом голови ДПСУ на підставі листа від очільника ГУР. У розвідці підтвердили. Сприяти виїзду просили у Силах спецоперацій.
  • 5 червня Трубіцина оголошено в міжнародний розшук.

Читайте також: ДТП із депутаткою Київради. Ар'єва склала мандат – фото

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
судзапобіжний західшахрайствоСергій Алексєєв
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 