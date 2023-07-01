Нардепу Алексєєву не вдалося обрати запобіжний захід, він не з'явився у суді

Львівський суд, який мав 1 липня обрати нардепу від Євросолідарності Сергію Алексєєву запобіжний захід, не зміг цього зробити. У пресслужбі суду сказано, що підозрюваний у шахрайстві політик не з'явився на слухання.

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В Офісі генпрокурора вчора повідомили, що клопотання підозрюваному вже вручено та направлено до Личаківського районного суду Львова для розгляду 1 липня.

Через те, що нардеп не прийшов туди, слухання перенесли на 3 липня.

30 червня 2023 року СБУ та ДБР заявили про викриття Алексєєва, який нібито за $50 000 обіцяв іноземцю допомогти уникнути екстрадиції. У Євросолідарності заявили, що це є продовженням політичних провокацій.

У ДБР заявили, що проситимуть суд обрати Алєксєєву запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави у 10 млн грн.

9 лютого 2022 року НАБУ повідомило, що викрило депутата Київради від Слуги народу Владислава Трубіцина та ще п'ятьох осіб на отриманні хабаря за сприяння в організації роздрібної торгівлі у Києві.

Схеми повідомили, що Трубіцин виїхав за кордон у напрямку Польщі за дозволом голови ДПСУ на підставі листа від очільника ГУР. У розвідці підтвердили. Сприяти виїзду просили у Силах спецоперацій.

5 червня Трубіцина оголошено в міжнародний розшук.

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