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Суд обрав нардепу від Євросолідарності Алексєєву запобіжний захід

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03.07.2023, 18:17
Суд обрав нардепу від Євросолідарності Алексєєву запобіжний захід - Фото
Сергій Алексєєв (Фото: Facebook)

Нардепу від Євросолідарності Сергію Алексєєву, який підозрюється у шахрайстві, обрали запобіжний захід – його триматимуть під вартою із можливістю застави у розмірі понад 2,2 млн грн. Про це повідомляє кореспондент Суспільного із зали суду.

Личаківський райсуд Львова мав обрати запобіжний захід Алексєєву ще 1 липня, проте нардеп не з'явився на слухання. 

Як передає кореспондент Суспільного, перед слуханням нардеп заявив, що його нібито підставили. За його словами, чоловік, від якого він отримав гроші, його знайомий.

"Це поліцейська підстава. Я вважаю, що немає події злочину, тому що не було жодного шахрайства. Нікого не ошукали. Це була оплата послуг адвоката, який працював два роки над захистом цієї людини", – сказав Алексєєв.

Зараз нардепа перевезуть до СІЗО, додають журналісти. Звідти він зможе вийти після внесення застави.

  • 30 червня 2023 року СБУ та ДБР заявили про викриття Алексєєва, який нібито за $50 000 обіцяв іноземцю допомогти уникнути екстрадиції. У Євросолідарності заявили, що це є продовженням політичних провокацій.
  • У ДБР заявили, що проситимуть суд обрати Алєксєєву запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави у 10 млн грн.

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Мілана Головань
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