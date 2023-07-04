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Нардеп Алексєєв вийшов з-під варти під заставу у 2,2 млн грн

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04.07.2023, 15:47
Нардеп Алексєєв вийшов з-під варти під заставу у 2,2 млн грн - Фото
Сергій Алексєєв (Фото: Facebook)

Нардеп від Євросолідарності Сергій Алексєєв, якого підозрюють у шахрайстві, вийшов з-під варти під заставу у 2,2 млн грн. Про це нардеп повідомив у коментарі журналістам Суспільного.

Вчора, 3 липня, суд обрав Алексєєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у 2,2 млн грн.

За словами Алексєєва, заставу того самого вечора за нього внесли його "друзі та колеги" з фракції. Сім депутатів від Євросолідарності заявили про готовність взяти Алексєєва на поруки.

"Заставу внесли вчора ввечері, 3 липня. Заставу внесли за мене мої друзі та колеги, близько 18:00. Одразу я не вийшов, вийшов 4 липня близько 13 години. Справи там немає, кажуть кращі адвокати", – розповів нардеп.

Як повідомив Алєксєєв у залі суду, через те, що засідання закінчились пізно, банківські установи уже не працювали. Із залу суду нардепа перевезли до СІЗО.

Вчора у суді він казав, що його нібито підставили, а чоловік, якому він передавав гроші, – його знайомий.

  • 30 червня 2023 року СБУ та ДБР заявили про викриття Алексєєва, який нібито за $50 000 обіцяв іноземцю допомогти уникнути екстрадиції. У Євросолідарності заявили, що це є продовженням політичних провокацій.
  • У ДБР заявили, що проситимуть суд обрати Алєксєєву запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави у 10 млн грн.

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Мілана Головань
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судЄвропейська солідарністьарештзаставаСергій Алексєєв
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