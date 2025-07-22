Качка та Свириденко мали "відверту дискусію" з єврокомісаркою щодо закону про НАБУ та САП

Україна підтвердила бажання далі йти у Євросоюз, а Марта Кос зазначила, що робота над реформами триватиме

Марта Кос (Фото: x.com/MartaKosEU)

Віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка спробував переконати Євросоюз, що скасування незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не матиме негативного впливу на євроінтеграцію. Про це він повідомив у мережі Х.

Качка провів телефонну розмову з єврокомісаркою з питань розширення ЄС Мартою Кос. За його словами, він підтвердив відданість України верховенству права та боротьбі з корупцією.

"Підкреслив, що сьогоднішні рішення Верховної Ради не мають на меті загрожувати інституційній незалежності НАБУ чи САП. Усі основні функції залишаються незмінними. Не буде жодних компромісів щодо боротьби з корупцією – Україна серйозно ставиться до цього обов'язку", – повідомив він.

Також Качка зазначив, що порядок денний реформ України та зобов'язання щодо вступу до Євросоюзу залишаються повністю чинними.

Сама Кос повідомила, що в неї була "відверта дискусія" з міністром із питань євроінтеграції та прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко.

"Висловила серйозну стурбованість щодо останніх подій у сфері верховенства права, особливо щодо змін, ухвалених до закону про НАБУ та САП. Ми продовжуватимемо співпрацю з Україною над необхідними реформами у сфері верховенства права та просуванням її шляху до ЄС", – сказала Кос.