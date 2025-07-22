У Києві, Дніпрі та Львові проходять мітинги проти закону щодо позбавлення НАБУ та САП незалежності

Мітинг (Фото: Facebook-акаунт Масі Найєма)

Увечері в вівторок, 22 липня, у низці міст України проходять мітинги проти закону щодо позбавлення Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури незалежності. Про це повідомили Радіо Свобода та Інтерфакс-Україна.

За даними кореспондента Інтерфакс-Україна, станом на 20:30 на площі Івана Франка біля Київського національного театру імені Івана Франка зібралося близько 1200 учасників, і люди продовжують активно підходити.

В руках учасники акції тримають плакати з написами: "І знов ми тут", "Досить свавілля", "12414 – ганьба!", "Ви нас почуєте", "Янукович закінчив погано", "Я не хочу в митний союз".

Вони скандують гасла: "Вето на закон", "Ні корупції у владі", "Ганьба", "Руки геть від НАБУ" і "Поверніть Європу".

"Вето на закон", – скандують на площі Івана Франка у Києві. Люди вийшли на акцію після того, як Рада проголосувала за ліквідацію незалежності НАБУ та САП. Зібрав акцію ветеран батальйону "Вовків Да Вінчі" Дмитро Козятинський pic.twitter.com/UcBWYkHVcB — Slidstvo (@Slidstvo_info) July 22, 2025

У Києві люди вийшли на акцію проти законопроєкту, що нівелює незалежність НАБУ та САП.



Люди збираються на площі біля театру імені Івана Франка



Відео: Денис Булавін/ hromadske pic.twitter.com/xswTH9qlZK — hromadske (@HromadskeUA) July 22, 2025

📣🇺🇦 У Києві триває акція проти законопроєкту, який фактично ліквідовує незалежність українських антикорупційних відомств — НАБУ та САП.



Люди зібралися на площі Івана Франка у Києві, котра розташована неподалік Офісу президента України.



Мітингувальники скандували гасла… pic.twitter.com/xY97Zlicyx — Громадське радіо (@HromadskeRadio) July 22, 2025

Радіо Свобода пише, що мітинг також відбувається у Дніпрі. У середмісті зібрались на акцію близько 50 людей, зокрема із закликом накласти вето на закон №12414 щодо НАБУ і САП.

5 канал повідомив, що до акції протесту долучився і Львів. Місцеві пабліки поширюють фото та відео мітингу, що проходить біля пам’ятника Тарасу Шевченку на проспекті Свободи.

Тим часом на сайті Верховної Ради закон №12414, який фактично позбавляє НАБУ та САП незалежності, перестав відображатися. Там зазначають, що "можливо, ресурс, який ви шукаєте, було видалено, його назву змінено або він тимчасово недоступний".

Розділ сайту ВРУ, де містяться ухвалені закони, також недоступний. У повідомленні йдеться про технічні роботи.