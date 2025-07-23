Зеленский: НАБУ и САП будут работать, но нужно очистить от российского влияния
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура будут работать и в дальнейшем, но их надо "очистить от российских влияний". Об этом в ночном видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.
"Антикоррупционная инфраструктура будет работать, только без российских влияний – от этого нужно все очистить", – сказал президент.
Он отметил, что обсудил "различные вызовы" с руководителем НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Александром Клименко, генеральным прокурором Русланом Кравченко, председателем Службы безопасности Украины Василием Малюком.
"Важно, что генпрокурор настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона. И это то, что действительно нужно для Украины. Дела, которые лежали, должны расследоваться", – отметил президент.
По его словам, годами чиновники, которые сбежали из Украины, спокойно живут за границей в "очень приятных странах" и не имеют за это никаких юридических последствий. И это ненормально.
"Нет ни одного рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды "висят" годами. И нет никакого объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им необходима. Важно, чтобы без россиян. Важно, чтобы была неотвратимость наказания и чтобы общество это действительно видело", – резюмировал президент.
Он не прокомментировал митинги украинцев в Киеве, Львове и Днепре против подписания закона о ликвидации независимости антикоррупционных органов. Также не высказался относительно беспокойства союзников о негативном влиянии этого решения на вступление Украины в ЕС.
- Утром 21 июля собеседник LIGA.net сообщил, что СБУ и Офис генпрокурора проводят спецоперацию по нейтрализации российского влияния на НАБУ. В НАБУ сообщили о более чем 70 обысках в минимум 15 работников.
- 22 июля Верховная Рада поддержала закон, правки к которому отменяют независимость НАБУ и САП, – его подписал президент Зеленский. Руководитель НАБУ Кривонос пообещал работать над возвращением независимости антикоррупционных органов.
- Этот закон вызвал возмущение у граждан – в Киеве, Львове и Днепре прошли митинги. В столице собрались не менее 1200 человек, которые криками "позор" встретили его подписание президентом.
- В то же время генпрокурор Кравченко заявил, что НАБУ не будет подчиняться ему после подписания нового закона.
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