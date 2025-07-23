Зеленский: НАБУ и САП будут работать, но нужно очистить от российского влияния

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/ TERESA SUAREZ)

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура будут работать и в дальнейшем, но их надо "очистить от российских влияний". Об этом в ночном видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

"Антикоррупционная инфраструктура будет работать, только без российских влияний – от этого нужно все очистить", – сказал президент.

Он отметил, что обсудил "различные вызовы" с руководителем НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Александром Клименко, генеральным прокурором Русланом Кравченко, председателем Службы безопасности Украины Василием Малюком.

"Важно, что генпрокурор настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона. И это то, что действительно нужно для Украины. Дела, которые лежали, должны расследоваться", – отметил президент.

По его словам, годами чиновники, которые сбежали из Украины, спокойно живут за границей в "очень приятных странах" и не имеют за это никаких юридических последствий. И это ненормально.

"Нет ни одного рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды "висят" годами. И нет никакого объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им необходима. Важно, чтобы без россиян. Важно, чтобы была неотвратимость наказания и чтобы общество это действительно видело", – резюмировал президент.

Он не прокомментировал митинги украинцев в Киеве, Львове и Днепре против подписания закона о ликвидации независимости антикоррупционных органов. Также не высказался относительно беспокойства союзников о негативном влиянии этого решения на вступление Украины в ЕС.