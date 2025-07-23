Зеленський: НАБУ та САП працюватимуть, але потрібно очистити від російського впливу

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/ TERESA SUAREZ)

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура працюватимуть і надалі, але їх треба "очистити від російських впливів". Про це у нічному відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

"Антикорупційна інфраструктура працюватиме, тільки без російських впливів – від цього треба все очистити", – сказав президент.

Він зазначив, що обговорив "різні виклики" з керівником НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, генеральним прокурором Русланом Кравченком, головою Служби безпеки України Василем Малюком.

"Важливо, що генпрокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. І це те, що дійсно потрібно для України. Справи, які лежали, мають розслідуватись", – зазначив президент.

За його словами, роками посадовці, які втекли з України, спокійно живуть за кордоном у "дуже приємних країнах" і не мають за це жодних юридичних наслідків. І це ненормально.

"Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди "висять" роками. І немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм необхідна. Важливо, щоб без росіян. Важливо, щоб була невідворотність покарання і щоб суспільство це дійсно бачило", – резюмував президент.

Він не прокоментував мітинги українців у Києві, Львові та Дніпрі проти підписання закону про ліквідацію незалежності антикорупційних органів. Також не висловився щодо занепокоєння союзників щодо негативного впливу цього рішення на вступ України до ЄС.