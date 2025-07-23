НАБУ не буде підпорядковуватися генрокурору після підписання нового закону – Кравченко

Руслан Кравченко (Фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

Національне антикорупційне бюро не буде підпорядковуватись генпрокурору після підписання закону про зменшення повноважень. Його та Спеціальну антикорупційну прокуратуру не ліквідовано – вони продовжать існувати. Про це повідомили під час брифінгу 22 липня генеральний прокурор Руслан Кравченко та голова СБУ Василій Малюк, передає кореспондент LIGA.net.

"Вони мені не підпорядковуються. НАБУ точно не підпорядковується", – сказав він.

Щодо Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, то Кравченко зазначив, що у зв'язку зі змінами вона буде одним органом системи органів прокуратури.

"САП, відповідно до Закону України "Про прокуратуру" як була, так і залишається в статусі департаменту. І ми будемо однією сім'єю. Вони будуть працювати за своїми кримінальними провадженнями, а ми – за своїми. І разом будемо один одному допомагати. НАБУ до мене не підпорядковується", – заявив генпрокурор.

Водночас Малюк запевнив, що ані САП, ані НАБУ не ліквідовані та продовжать існувати. Новоприйнятий закон – це "повернення до Конституції".

"Вони продовжують якісно працювати, вони незалежні. Але генеральний прокурор по Конституції – один в країні. І не може бути якогось дубляжу чи тавтології в цьому питанні. Я думаю, що саме цим керувались наші законотворці. І робилося це якраз задля посилення якогось, і для балансів противаг, контролю і не допущення того, щоб раптом ультимативно орган (НАБУ) перетворився в якогось монстра", – підкреслив очільник СБУ.