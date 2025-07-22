Голова СБУ: Порівнювати Зеленського з Януковичем на тлі обшуків у НАБУ недоречно
Голова Служби безпеки України Василь Малюк вважає недоречним проведення паралелей між президентом Володимиром Зеленським та колишнім президентом-втікачем Віктором Януковичем у контексті обшуків у детективів Національного антикорупційного бюро України. Про це він заявив на спільному брифінгу з генеральним прокурором Русланом Кравченком, відповідаючи на запитання кореспондентки LIGA.net.
"Сьогодні хтось розповідає "о, режим Януковича…", так ось сидить генеральний прокурор, єдиний з системи прокуратури, хто пішов підтримувати обвинувачення проти Януковича, і жоден м’яз на його обличчі не скривився", – сказав Малюк.
Він зазначив, що чинний нардеп від забороненої ОПЗЖ Федір Христенко, який 21 липня отримав підозру у державній зраді, возив "тітушек" на "Антимайдан". Колаборант Армен Горлівський (він же Армен Саркісян) та резидент спецслужб Росії на тимчасово окупованій території Донецької області Юра Єнакіївський (Юрій Іванющенко) вбивали українців.
"Сьогодні ця публіка проникла туди [в НАБУ], разом з фесами (агентами ФСБ) сидять у нас на шиї та звісили ноги. Я не для цього хороню своїх хлопців, не для того, щоб у тилу хтось назвався недоторканним, білим, пухнастим і завтра нам ножа запихнув у спину", – наголосив голова СБУ.
- Зранку 21 липня співрозмовник LIGA.net повідомив, що СБУ й Офіс генпрокурора проводять спецоперацію з нейтралізації російського впливу на НАБУ. В НАБУ заявили, що слідчі дії у співробітників відбуваються "без ухвал суду".
- 22 липня Верховна Рада підтримала закон, правки до якого скасовують незалежність НАБУ та САП, – документ уже передали на підпис президенту Зеленському. Керівник НАБУ Кривонос пообіцяв працювати над поверненням незалежності антикорупційних органів, якщо глава держави все ж підпише закон.
- Того ж дня суд заарештував двох співробітників НАБУ, затриманих днем раніше. Руслану Магамедрасулову інкримінують торгівлю з Росією, а Віктора Гусарова підозрюють у державній зраді. Обох узяли під варту без права внесення застави.
- Єврокомісарка Марта Кос заявила, що послаблення НАБУ і САП може вплинути на вступ України до Євросоюзу.
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