Голова СБУ: Порівнювати Зеленського з Януковичем на тлі обшуків у НАБУ недоречно

Малюк зазначив, що не дозволить проросійській публіці бути недоторканною в українському тилу

Василь Малюк (Фото: СБУ)

Голова Служби безпеки України Василь Малюк вважає недоречним проведення паралелей між президентом Володимиром Зеленським та колишнім президентом-втікачем Віктором Януковичем у контексті обшуків у детективів Національного антикорупційного бюро України. Про це він заявив на спільному брифінгу з генеральним прокурором Русланом Кравченком, відповідаючи на запитання кореспондентки LIGA.net.

"Сьогодні хтось розповідає "о, режим Януковича…", так ось сидить генеральний прокурор, єдиний з системи прокуратури, хто пішов підтримувати обвинувачення проти Януковича, і жоден м’яз на його обличчі не скривився", – сказав Малюк.

Він зазначив, що чинний нардеп від забороненої ОПЗЖ Федір Христенко, який 21 липня отримав підозру у державній зраді, возив "тітушек" на "Антимайдан". Колаборант Армен Горлівський (він же Армен Саркісян) та резидент спецслужб Росії на тимчасово окупованій території Донецької області Юра Єнакіївський (Юрій Іванющенко) вбивали українців.

"Сьогодні ця публіка проникла туди [в НАБУ], разом з фесами (агентами ФСБ) сидять у нас на шиї та звісили ноги. Я не для цього хороню своїх хлопців, не для того, щоб у тилу хтось назвався недоторканним, білим, пухнастим і завтра нам ножа запихнув у спину", – наголосив голова СБУ.