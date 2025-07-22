Суд заарештував одного з керівників детективів НАБУ Магамедрасулова

Посадовця Національного антикорупційного бюро відправили під варту без права на заставу

Засідання суду (Фото: ОГП)

У вівторок, 22 липня, суд у Києві обрав запобіжний захід одному із керівників детективів Національного антикорупційного бюро Руслану Магамедрасулову, якому інкримінують пособництво державі-агресору. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Печерський районний суд вирішив відправити посадовця під варту до 16 вересня без права внесення застави.

Як передає кореспондентка Суспільного, захист заявив, що ухвала незаконна та подаватиме апеляцію. Засідання відбулося у закритому режимі. Прокурор і захист подали клопотання про закрите провадження, суддя його задовольнив.

Магамедрасулов – керівник одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який у Дніпрі координує діяльність Бюро в прифронтових Дніпропетровській та Запорізькій областях.

За даними слідства, підозрюваний координуючи діяльність НАБУ в прифронтових областях, підтримував контакти з представниками економічного сектору Росії. Він сприяв незаконному експорту технічної коноплі до Дагестану, виступаючи посередником між російськими покупцями та своїм батьком, який організував нелегальне вирощування цієї продукції.

21 липня СБУ та ОГП заявили про викриття Магамедрасулова на веденні бізнесу в Росії. За версією слідства, він має контакти з представниками РФ та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з державою-агресоркою.

Того самого дня ще трьом співробітникам бюро повідомили про підозру у скоєнні ДТП з потерпілими.

Також СБУ повідомила про затримання співробітника Центрального апарату НАБУ. Його підозрюють у шпигунстві на користь Росії.