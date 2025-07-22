Кривонос про затримання в НАБУ: Не може бути підставою для знищення антикорупційних органів

Глава НАБУ хоче отримати доступ до провадження щодо працівника, якого підозрюють у роботі на Росію

Семен Кривонос (Фото: пресслужба НАБУ)

Затримання співробітника Національного антикорупційного бюро за підозрою у роботі на російську Федеральну службу безпеки не може бути підставою для знищення антикорупційних органів та позбавлення їх незалежності. З такою заявою на брифінгу виступив начальник НАБУ Семен Кривонос, передає кореспондентка LIGA.net.

Він нагадав, що напередодні у співробітників бюро відбулося понад 70 обшуків.

"Ми вітаємо контррозвідувальні заходи, які проводяться Службою безпеки України, з повагою ставимося до роботи наших правоохоронців-колег, але точно наголошуємо, що подібні дії не можуть бути підставою для знищення антикорупційних інституцій", – заявив Кривонос.

Посадовець додав, що по кожній справі щодо співробітників бюро хотів би побачити докази. За його словами, бюро має пояснення по низці закидів щодо працівників.

"Але точно навіть такі випадки, якщо вони будуть доведені в законний спосіб, не можуть бути підставою для знищення антикорупційних органів та позбавлення їх незалежності", – акцентував Кривонос.

Також окремо він згадав про затримання співробітника бюро за підозрою у роботі на ФСБ Росії. Наразі за цим фактом проводиться службова перевірка.

Кривонос заявив, що підпише лист із проханням надати доступ до матеріалів кримінального провадження з відповідними доказами для ухвалення рішення.

"Якщо факти підтвердяться, що людина дійсно співпрацювала з органами країни-агресора, ми, безумовно, ухвалимо відповідне рішення. Ми за самоочищення системи. Але це ж не привід знищувати антикорупційну інфраструктуру", – сказав глава НАБУ, додавши, що зрадників викривали в різних органах влади, зокрема в СБУ, інших правоохоронних органах та серед вищих посадовців держави.