Глава СБУ: Сравнивать Зеленского с Януковичем на фоне обысков в НАБУ неуместно

Василий Малюк (Фото: СБУ)

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк считает неуместным проведение параллелей между президентом Владимиром Зеленским и бывшим президентом-беглецом Виктором Януковичем в контексте обысков у детективов Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом он заявил на совместном брифинге с генеральным прокурором Русланом Кравченко, отвечая на вопрос корреспондента LIGA.net.

"Сегодня кто-то рассказывает "о, режим Януковича...", так вот сидит генеральный прокурор, единственный из системы прокуратуры, кто пошел поддерживать обвинение против Януковича и ни один мускул на его лице не скривился", – сказал Малюк.

Он отметил, что действующий нардеп от запрещенной ОПЗЖ Федор Христенко, который 21 июля получил подозрение в государственной измене, возил "титушек" на "Антимайдан". Коллаборационист Армен Горловский (он же Армен Саркисян) и резидент спецслужб России на временно оккупированной территории Донецкой области Юра Енакиевский (Юрий Иванющенко) убивали украинцев.

"Сегодня эта публика проникла туда [в НАБУ], вместе с фесами (агентами ФСБ) сидят у нас на шее и свесили ноги. Я не для этого хороню своих ребят, не для того, чтобы в тылу кто-то назвался неприкасаемым, белым, пушистым и завтра нам нож запихнул в спину", – подчеркнул глава СБУ.