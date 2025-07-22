Глава СБУ: Сравнивать Зеленского с Януковичем на фоне обысков в НАБУ неуместно
Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк считает неуместным проведение параллелей между президентом Владимиром Зеленским и бывшим президентом-беглецом Виктором Януковичем в контексте обысков у детективов Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом он заявил на совместном брифинге с генеральным прокурором Русланом Кравченко, отвечая на вопрос корреспондента LIGA.net.
"Сегодня кто-то рассказывает "о, режим Януковича...", так вот сидит генеральный прокурор, единственный из системы прокуратуры, кто пошел поддерживать обвинение против Януковича и ни один мускул на его лице не скривился", – сказал Малюк.
Он отметил, что действующий нардеп от запрещенной ОПЗЖ Федор Христенко, который 21 июля получил подозрение в государственной измене, возил "титушек" на "Антимайдан". Коллаборационист Армен Горловский (он же Армен Саркисян) и резидент спецслужб России на временно оккупированной территории Донецкой области Юра Енакиевский (Юрий Иванющенко) убивали украинцев.
"Сегодня эта публика проникла туда [в НАБУ], вместе с фесами (агентами ФСБ) сидят у нас на шее и свесили ноги. Я не для этого хороню своих ребят, не для того, чтобы в тылу кто-то назвался неприкасаемым, белым, пушистым и завтра нам нож запихнул в спину", – подчеркнул глава СБУ.
- Утром 21 июля собеседник LIGA.net сообщил, что СБУ и Офис генпрокурора проводят спецоперацию по нейтрализации российского влияния на НАБУ. В НАБУ заявили, что следственные действия у сотрудников происходят "без постановления суда".
- 22 июля Верховная Рада поддержала закон, поправки к которому отменяют независимость НАБУ и САП, – документ уже передали на подпись президенту Зеленскому. Руководитель НАБУ Кривонос пообещал работать над возвращением независимости антикоррупционных органов, если глава государства все же подпишет закон.
- В тот же день суд арестовал двух сотрудников НАБУ, задержанных днем ранее. Руслану Магамедрасулову инкриминируют торговлю с Россией, а Виктора Гусарова подозревают в государственной измене. Обоих взяли под стражу без права внесения залога.
- Еврокомиссар Марта Кос заявила, что ослабление НАБУ и САП может повлиять на вступление Украины в Евросоюз.
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