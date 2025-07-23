Малюк та Кравченко: Серія обшуків у НАБУ не має політичного підґрунтя

Голова СБУ зазначив, що якби обшуки проходили по одному, а не разом, то був би шанс, що фігуранти знищать докази

Василь Малюк (Фото: ОП)

Серія обшуків у детективів НАБУ, проведена напередодні скандального засідання Верховної Ради щодо повноважень Бюро, не має політичного підґрунтя. Про це на брифінгу повідомили голова Служби безпеки України Василь Малюк та генеральний прокурор Руслан Кравченко, відповідаючи на запитання кореспондентки LIGA.net.

Коментуючи слова кореспондентки, що ці слідчі дії виглядають як оперативна підводка до політичних рішень Офісу президента, Кравченко сказав:

"Коли я прийшов на посаду генпрокурора, багато проваджень [щодо НАБУ] уже було. Під них збирались докази… Зібрали багато доказів, і коли були готові реалізовувати, тоді і вийшли".

На уточнення LIGA.net про те, що невже це "збіг" по даті, Кравченко зазначив, що це "дата готовності реалізації" повідомляти про підозри, затримувати, проводити обшуки, щоб "мати впевнену позицію в суді".

Голова СБУ додав, що відповідна реалізація спецслужбою відбувається у той момент, коли зібрані всі необхідні матеріали.

"Якби хтось реалізовував окремо одне провадження, потім наступне, то всі, хто працює з Росією, могли б швидко поміняти гаджети, викинути телефони, вони б зрозуміли, що недоторканних немає. Так от, коли всі матеріали були акумульовані, тоді правоохоронні органи й спрацювали, затримали, кого треба було затримати. Треба дивитись глибину злочину і загрозу",– сказав Малюк.

Він також спростував політичне підґрунтя обшуків, наголосив на готовності співпрацювати з керівництвом Бюро та показати матеріали. Однак, за його словами, керівництво "дивно себе поводить".

"Магомедрасулов не вказав у документах на допуск до держтаємниці наявність російського громадянства у батьків. Я не кажу, що всі погані, у кого в батьків є російське громадянство. Але він має вказувати, бо за держтаємницю в Україні відповідає СБУ. А невказання – це факт приховування. Що я маю подумати, коли там сім таких співробітників? Як мені все це "з’їсти"?" – резюмував голова СБУ.