Незалежність НАБУ та САП скасовано – Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський ввечері 22 липня підписав закон №12414, правки якого скасовують незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.
Однак згодом інформація про підписання закону зникла і статус оновився до "надіслано на підпис президенту". А через декілька хвилин з'явилася знову "повернуто з підписом президента". Що це було – невідомо.
Перед цим закон підтримала Верховна Рада. Це викликало обурення серед громадян – у Києві, Дніпрі та Львові пройшли мітинги проти його підписання президентом. За даними Інтерфакс-Україна, у столиці біля Київського національного театру імені Івана Франка зібралося щонайменше 1200 людей.
Директор НАБУ Семен Кривонос пообіцяв працювати над поверненням незалежності НАБУ та САП у разі підписання закону президентом.
- Уранці 21 липня СБУ та Офіс генпрокурора почали "спецоперацію з нейтралізації російського впливу на НАБУ". Одного з керівників детективів НАБУ затримали за підозрою у веденні бізнесу в РФ. Також затримано працівника Центрального апарату відомства, який, за версією слідства, шпигував на користь Москви. Стосовно одного з фігурантів НАБУ заявило, що раніше перевірка СБУ не виявила доказів його співпраці з колишнім українським посадовцем, який перейшов на бік окупантів.
- Загалом НАБУ повідомило про 70 обшуків у щонайменше 15 своїх працівників. Паралельно з СБУ та ОГП Держбюро розслідувань вручило три підозри працівникам НАБУ за участь в аваріях у 2021-му та 2023 роках.
- Синхронно з цим СБУ провела перевірку виконання закону про державну таємницю в САП.
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