Незалежність НАБУ та САП скасовано – Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський ввечері 22 липня підписав закон №12414, правки якого скасовують незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Однак згодом інформація про підписання закону зникла і статус оновився до "надіслано на підпис президенту". А через декілька хвилин з'явилася знову "повернуто з підписом президента". Що це було – невідомо.

Перед цим закон підтримала Верховна Рада. Це викликало обурення серед громадян – у Києві, Дніпрі та Львові пройшли мітинги проти його підписання президентом. За даними Інтерфакс-Україна, у столиці біля Київського національного театру імені Івана Франка зібралося щонайменше 1200 людей.

Директор НАБУ Семен Кривонос пообіцяв працювати над поверненням незалежності НАБУ та САП у разі підписання закону президентом.