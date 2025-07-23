Малюк и Кравченко: Серия обысков в НАБУ не имеет политической подоплеки

Глава СБУ отметил, что если бы обыски проходили по одному, а не вместе, то был бы шанс, что фигуранты уничтожат доказательства

Василий Малюк (Фото: ОП)

Серия обысков у детективов НАБУ, проведенная накануне скандального заседания Верховной Рады по вопросу полномочий Бюро, не имеет политической подоплеки. Об этом на брифинге сообщили глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и генеральный прокурор Руслан Кравченко, отвечая на вопрос корреспондента LIGA.net.

Комментируя слова корреспондента, что эти следственные действия выглядят как оперативная подводка к политическим решениям Офиса президента, Кравченко сказал:

"Когда я пришел на должность генпрокурора, много производств [по НАБУ] уже было. Под них собирались доказательства... Собрали много доказательств, и когда были готовы реализовывать, тогда и вышли".

На уточнение LIGA.net о том, что неужели это "совпадение" по дате, Кравченко отметил, что это "дата готовности реализации" сообщать о подозрениях, задерживать, проводить обыски, чтобы "иметь уверенную позицию в суде".

Глава СБУ добавил, что соответствующая реализация спецслужбой происходит в тот момент, когда собраны все необходимые материалы.

"Если бы кто-то реализовывал отдельно одно производство, потом следующее, то все, кто работают с Россией, могли бы быстро поменять гаджеты, выбросить телефоны, они бы поняли, что неприкасаемых нет. Так вот, когда все материалы были аккумулированы, тогда правоохранительные органы и сработали, задержали, кого надо было задержать. Надо смотреть глубину преступления и угрозу", – сказал Малюк.

Он также опроверг политическую подоплеку обысков, отметил готовность сотрудничать с руководством Бюро и показать материалы. Однако, по его словам, руководство "странно себя ведет".

"Магомедрасулов не указал в документах на допуск к гостайне наличие российского гражданства у родителей. Я не говорю, что все плохие, у кого у родителей есть российское гражданство. Но он должен указывать, потому что за гостайну в Украине отвечает СБУ. А неуказание – это факт сокрытия. Что я должен подумать, когда там семь таких сотрудников? Как мне все это "съесть"?" – резюмировал глава СБУ.