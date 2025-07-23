НАБУ не будет подчиняться генпрокурору после подписания нового закона – Кравченко

Руслан Кравченко (Фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

Национальное антикоррупционное бюро не будет подчиняться генпрокурору после подписания закона об уменьшении полномочий. Его и Специальную антикоррупционную прокуратуру не ликвидировано – они продолжат существовать. Об этом сообщили во время брифинга 22 июля генеральный прокурор Руслан Кравченко и глава СБУ Василий Малюк, передает корреспондент LIGA.net.

"Они мне не подчиняются. НАБУ точно не подчиняется", – сказал он.

Что касается Специализированной антикоррупционной прокуратуры, то Кравченко отметил, что она в связи с изменениями будет одним органом системы органов прокуратуры.

"САП, согласно Закону Украины "О прокуратуре" как была, так и остается в статусе департамента. И мы будем одной семьей. Они будут работать по своим уголовным производствам, а мы – по своим. И вместе будем друг другу помогать. НАБУ мне не подчиняется", – заявил генпрокурор.

В то же время Малюк заверил, что ни САП, ни НАБУ не ликвидированы и продолжат существовать. Новопринятый закон – это "возвращение к Конституции".

"Они продолжают качественно работать, они независимы. Но генеральный прокурор по Конституции – один в стране. И не может быть какого-то дубляжа или тавтологии в этом вопросе. Я думаю, что именно этим руководствовались наши законотворцы. И делалось это как раз для усиления какого-то, и для балансов противовесов, контроля и не допущения того, чтобы вдруг ультимативно орган (НАБУ) превратился в какого-нибудь монстра", – подчеркнул глава СБУ.