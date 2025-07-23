"Ми чуємо суспільство". Зеленський зустрівся з главами НАБУ, САП, генпрокурором і силовиками

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Президент Володимир Зеленський зустрівся з генеральним прокурором Русланом Кравченком, керівниками силових структур та антикорупційних органів, яких напередодні позбавили незалежності. На тлі протестів проти цього глава держави заявив, що у владі "чують, що каже суспільство".

За словами Зеленського, правоохоронці домовились, що "всі працюватимуть виключно конструктивно".

"Всі ми чуємо, що каже суспільство. Бачимо, чого очікують люди від державних інституцій для забезпечення справедливості та ефективності кожної інституції. Обговорили необхідні адміністративні, законодавчі рішення, які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози. Всі працюватимуть разом, на політичному рівні підтримаємо", – заявив глава держави.

НАБУ і САП розслідують корупцію, зокрема у вищих ешелонах влади. З останніх справ – розслідування щодо колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова . За даними виконавчої директорки Центру протидії корупції Дар'ї Каленюк , НАБУ і САП також "наблизилися" і до іншої людини з найближчого оточення Зеленського – бізнесмена з групи "Приват" і співвласника Кварталу 95 Тимура Міндіча (про підозру йому не повідомляли).

Посадовці домовились наступного тижня провести робочу зустріч стосовно плану загальних дій. Президент анонсував, що за два тижні має бути готовий спільний план: "Які кроки потрібні та будуть реалізовані, щоб зміцнити Україну та зняти наявні питання, дати більше справедливості й реально захистити інтереси українського суспільства".

У соцмережах Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури поки що не було коментарів стосовно цієї зустрічі. Раніше директор НАБУ Семен Кривонос пообіцяв працювати над поверненням незалежності антикорупційних відомств, якщо президент Зеленський підпише закон, який скасовує їх самостійність.