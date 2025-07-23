"Ми чуємо суспільство". Зеленський зустрівся з главами НАБУ, САП, генпрокурором і силовиками
Президент Володимир Зеленський зустрівся з генеральним прокурором Русланом Кравченком, керівниками силових структур та антикорупційних органів, яких напередодні позбавили незалежності. На тлі протестів проти цього глава держави заявив, що у владі "чують, що каже суспільство".
За словами Зеленського, правоохоронці домовились, що "всі працюватимуть виключно конструктивно".
"Всі ми чуємо, що каже суспільство. Бачимо, чого очікують люди від державних інституцій для забезпечення справедливості та ефективності кожної інституції. Обговорили необхідні адміністративні, законодавчі рішення, які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози. Всі працюватимуть разом, на політичному рівні підтримаємо", – заявив глава держави.
Посадовці домовились наступного тижня провести робочу зустріч стосовно плану загальних дій. Президент анонсував, що за два тижні має бути готовий спільний план: "Які кроки потрібні та будуть реалізовані, щоб зміцнити Україну та зняти наявні питання, дати більше справедливості й реально захистити інтереси українського суспільства".
У соцмережах Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури поки що не було коментарів стосовно цієї зустрічі. Раніше директор НАБУ Семен Кривонос пообіцяв працювати над поверненням незалежності антикорупційних відомств, якщо президент Зеленський підпише закон, який скасовує їх самостійність.
- Вранці 21 липня СБУ та Офіс генпрокурора почали масові обшуки у працівників НАБУ, а згодом повідомили двом топпосадовцям про підозру у зв'язках із Росією. Паралельно з цим Держбюро розслідувань вручило підозри трьом посадовцям НАБУ за аварії, що сталися у 2021-му та 2023 роках. Також СБУ почала позапланову перевірку дотримання держтаємниці у САП.
- Підозру отримав і нардеп від забороненої ОПЗЖ Христенко – правоохоронці заявили, що він був старшим агентом ФСБ і впливав на НАБУ. Служба безпеки заявила, що в родичів нардепа знайшли секретні документи НАБУ.
- Директор НАБУ зауважував, що затримання його співробітника за підозрою у роботі на ФСБ не може бути підставою для знищення антикорупційних органів та позбавлення їх незалежності.
- 22 липня Верховна Рада підтримала закон, правки до якого роблять НАБУ та САП залежними від генпрокурора. З тим, які депутати голосували за цей закон, можна ознайомитись тут.
- Ввечері в українських містах, зокрема у Києві, зібралися протести проти цього закону. Згодом президент Зеленський підписав закон й пообіцяв, що НАБУ та САП працюватимуть й надалі.
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