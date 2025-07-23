Глава Єврокомісії поговорила з Зеленським щодо НАБУ і САП

Фон дер Ляєн висловила президенту України своє "серйозне занепокоєння" і хоче пояснень від уряду країни

Урсула фон дер Ляєн (Фото: OLIVIER MATTHYS / EPA)

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поговорила з президентом Володимиром Зеленським стосовно ситуації з позбавленням незалежності антикорупційних органів в Україні. Про це повідомив речник ЄС Гійом Мерсьє, передає кореспондентка LIGA.net у Брюсселі.

"Президентка фон дер Ляєн висловила [Зеленському] своє серйозне занепокоєння щодо наслідків поправок [до закону №12414] і звернулася до українського уряду з проханням надати роз'яснення", – повідомив чиновник.

Він наголосив, що повага до верховенства права та боротьба з корупцією є ключовими елементами Європейського Союзу – і Україна, як держава-кандидат на вступ, має повністю дотримуватися цих стандартів.

"Тут не може бути компромісу", – зауважив речник ЄК.

Також він зазначив, що у ЄС "дуже стурбовані" ухваленням нового закону, зауваживши, що правки для нього "несуть ризик значного послаблення компетенції та повноважень" українських антикорупційних інституцій.

"Обидві інституції, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), широко розглядаються як наріжні камені верховенства права в Україні. Ці інституції мають вирішальне значення для порядку денного реформ в Україні і повинні працювати незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості", – зауважив Мерсьє.