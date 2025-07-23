Глава Єврокомісії поговорила з Зеленським щодо НАБУ і САП
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поговорила з президентом Володимиром Зеленським стосовно ситуації з позбавленням незалежності антикорупційних органів в Україні. Про це повідомив речник ЄС Гійом Мерсьє, передає кореспондентка LIGA.net у Брюсселі.
"Президентка фон дер Ляєн висловила [Зеленському] своє серйозне занепокоєння щодо наслідків поправок [до закону №12414] і звернулася до українського уряду з проханням надати роз'яснення", – повідомив чиновник.
Він наголосив, що повага до верховенства права та боротьба з корупцією є ключовими елементами Європейського Союзу – і Україна, як держава-кандидат на вступ, має повністю дотримуватися цих стандартів.
"Тут не може бути компромісу", – зауважив речник ЄК.
Також він зазначив, що у ЄС "дуже стурбовані" ухваленням нового закону, зауваживши, що правки для нього "несуть ризик значного послаблення компетенції та повноважень" українських антикорупційних інституцій.
"Обидві інституції, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), широко розглядаються як наріжні камені верховенства права в Україні. Ці інституції мають вирішальне значення для порядку денного реформ в Україні і повинні працювати незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості", – зауважив Мерсьє.
- Раніше, 22 липня, єврокомісарка з питань сусідства та розширення Марта Кос заявила, що незалежні інституції, як-от НАБУ та САП, мають "вирішальне значення" для інтеграції України до Євросоюзу. Тим часом речник ЄК нагадував, що значна фінансова підтримка для Києва залежить від його реформ.
- Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Качка повідомив, що спробував переконати Кос, що скасування незалежності антикорупційних органів не матиме негативного впливу на євроінтеграцію.
- 23 липня єврокомісар із питань економіки та продуктивності Домбровскіс, який курує фінансову допомогу Україні, назвав НАБУ і САП "вкрай важливими для програми реформ України".
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