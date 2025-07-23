Железняк готує подання до Конституційного суду для скасування закону про НАБУ та САП

Ярослав Железняк (Фото: LIGA.net)

Народний депутат Ярослав Железняк (фракція Голос) готує подання до Конституційного суду для скасування скандального закону, що позбавляє Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру незалежності. Про це він повідомив у Facebook.

За його словами, це єдиний спосіб зупинити закон, який після підписання президентом та опублікування у "Голосі України" набирає чинності 23 липня.

"По факту єдине, що зараз можна зробити, щоб виправити ситуацію – це знести цей зашкварний закон у Конституційному Суді. Тим більше там стільки статей регламенту було порушено під час його схвалення, що це достатньо реалістично", – написав він.

Для подання необхідно зібрати підписи 45 народних депутатів.

"Думаю, стільки ще поки в Раді знайдеться", – вважає Железняк.