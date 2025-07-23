Железняк готує подання до Конституційного суду для скасування закону про НАБУ та САП
Народний депутат Ярослав Железняк (фракція Голос) готує подання до Конституційного суду для скасування скандального закону, що позбавляє Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру незалежності. Про це він повідомив у Facebook.
За його словами, це єдиний спосіб зупинити закон, який після підписання президентом та опублікування у "Голосі України" набирає чинності 23 липня.
"По факту єдине, що зараз можна зробити, щоб виправити ситуацію – це знести цей зашкварний закон у Конституційному Суді. Тим більше там стільки статей регламенту було порушено під час його схвалення, що це достатньо реалістично", – написав він.
Для подання необхідно зібрати підписи 45 народних депутатів.
"Думаю, стільки ще поки в Раді знайдеться", – вважає Железняк.
- 22 липня Верховна Рада підтримала закон, правки до якого скасовують незалежність НАБУ та САП.
- З тим, які депутати голосували за цей закон, можна ознайомитись тут.
- Ввечері Зеленський підписав закон та пообіцяв, що НАБУ та САП працюватимуть й надалі.
- Керівник НАБУ Кривонос пообіцяв працювати над поверненням незалежності антикорупційних органів.
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