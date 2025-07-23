Железняк готовит обращение в Конституционный суд с целью отмены закона о НАБУ и САП
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк (фракция Голос) готовит обращение в Конституционный суд для отмены скандального закона, лишающего Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру независимости. Об этом он .сообщил в Facebook.
По его словам, это единственный способ остановить закон, который после подписания президентом и публикации в "Голосе України" вступает в силу 23 июля.
"По факту, единственное, что можно сделать сейчас, чтобы исправить ситуацию – это отменить этот позорный закон в Конституционном Суде. Тем более, что при его принятии было нарушено так много статей регламента, что это вполне реалистично", – написал он.
Для подачи необходимо собрать подписи 45 народных депутатов.
"Думаю, столько еще найдется в Раде", – считает Железняк.
- 22 июля Верховная Рада поддержала закон, поправки к которому отменяют независимость НАБУ и САП.
- С тем, какие депутаты проголосовали за этот закон, можно ознакомиться здесь.
- Вечером Зеленский подписал закон и пообещал, что НАБУ и САП будут продолжать работать.
- Руководитель НАБУ Кривонос пообещал работать над восстановлением независимости антикоррупционных органов.
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