Железняк готовит обращение в Конституционный суд с целью отмены закона о НАБУ и САП

Ярослав Железняк (Фото: LIGA.net)

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк (фракция Голос) готовит обращение в Конституционный суд для отмены скандального закона, лишающего Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру независимости. Об этом он .сообщил в Facebook.

По его словам, это единственный способ остановить закон, который после подписания президентом и публикации в "Голосе України" вступает в силу 23 июля.

"По факту, единственное, что можно сделать сейчас, чтобы исправить ситуацию – это отменить этот позорный закон в Конституционном Суде. Тем более, что при его принятии было нарушено так много статей регламента, что это вполне реалистично", – написал он.

Для подачи необходимо собрать подписи 45 народных депутатов.

"Думаю, столько еще найдется в Раде", – считает Железняк.