Генпрокурор обіцяє не закривати справи за дзвінком Зеленського або ОП

Руслан Кравченко (Фото: Маріам Оганнисян / LIGA.net)

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не закриватиме кримінальні справи за дзвінками від президента Володимира Зеленського або його Офісу. Про це чиновник заявив під час пресконференції, передає кореспондентка LIGA.net.

"Авжеж відмовлю [Зеленському й ОП], тому що вони не мають права віддавати мені такі незаконні вказівки. А це, на мою думку і відповідно до закону, незаконна вказівка", – заявив чиновник.

Раніше Кравченко заявив, що не збирається забирати у Національного антикорупційного бюро справу колишнього віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова.

Водночас він заявив, що цікавиться справою Ігоря Коломойського, якого підозрюють у крадіжці грошей з ПриватБанку.

НАБУ і САП розслідують корупцію, зокрема у вищих ешелонах влади. За даними виконавчої директорки Центру протидії корупції Дар'ї Каленюк , окрім Чернишова, НАБУ і САП також "наблизилися" і до іншої людини з найближчого оточення Зеленського – бізнесмена з групи "Приват" і співвласника Кварталу 95 Тимура Міндіча (про підозру йому не повідомляли).

Утім, правки до ухваленого напередодні закону №12414 роблять НАБУ та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру залежними від генпрокурора.

Серед новацій – чиновник тепер може передоручати справи будь-яким прокурорам та передавати розслідування справ, що належать до підслідності НАБУ, іншим органам.

Водночас Кравченко не вважає, що після ухвалення змін до законодавства антикорупційні відомства втратили свою незалежність.

Кандидатуру генпрокурора обирає президент, після цього за неї голосує парламент. Керівники НАБУ і САП обираються конкурсними комісіями за участю представників і української влади, і міжнародних партнерів. Переможця відкритого конкурсу в САП призначає генпрокурор, у НАБУ – Кабінет міністрів.