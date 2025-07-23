Генпрокурор обіцяє не закривати справи за дзвінком Зеленського або ОП
Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не закриватиме кримінальні справи за дзвінками від президента Володимира Зеленського або його Офісу. Про це чиновник заявив під час пресконференції, передає кореспондентка LIGA.net.
"Авжеж відмовлю [Зеленському й ОП], тому що вони не мають права віддавати мені такі незаконні вказівки. А це, на мою думку і відповідно до закону, незаконна вказівка", – заявив чиновник.
Раніше Кравченко заявив, що не збирається забирати у Національного антикорупційного бюро справу колишнього віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова.
Водночас він заявив, що цікавиться справою Ігоря Коломойського, якого підозрюють у крадіжці грошей з ПриватБанку.
Утім, правки до ухваленого напередодні закону №12414 роблять НАБУ та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру залежними від генпрокурора.
Серед новацій – чиновник тепер може передоручати справи будь-яким прокурорам та передавати розслідування справ, що належать до підслідності НАБУ, іншим органам.
Водночас Кравченко не вважає, що після ухвалення змін до законодавства антикорупційні відомства втратили свою незалежність.
- 23 липня президент Зеленський зустрівся з генпрокурором, керівниками силових структур та антикорупційних органів, яких напередодні позбавили незалежності. На тлі протестів проти цього глава держави заявив, що у владі "чують, що каже суспільство". Натомість у НАБУ і САП заявили, що необхідно повернути їм незалежність, але зазначили, що і далі працюватимуть.
- Глава антикорупційного комітету парламенту Радіна повідомила LIGA.net, що правки до закону про скасування незалежності НАБУ і САП були навмисно подані перед голосуванням вранці 22 липня, а текст закону з'явився під час самої процедури.
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