Генпрокурор: НАБУ та САП залишилися незалежними. Я ніколи не зловживав повноваженнями
Генеральний прокурор Руслан Кравченко не вважає, що після ухвалення змін до законодавства, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура втратили свою незалежність. Про це він сказав на пресконференції 23 липня у відповідь на запитання кореспондентки LIGA.net про те, чи не буде наступний генпрокурор посягати на незалежність антикорупційних органів.
За словами Кравченка, САП та НАБУ залишилися незалежними, лише додалися певні повноваження генеральному прокурору.
"Аналізуючи зміни до законодавства, я не вважаю, що САП та НАБУ стали залежними. Вони незалежні органи, які діють та здійснюють свою діяльність. Закон прийнятий про те, що у відповідних випадках і тільки в рамках кримінального провадження прокурор має ті чи інші повноваження", – сказав він.
Кравченко зазначив, що прокурор повинен підписувати підозру особам, які визначені законом. І якщо у справі будуть наведені докази, то генпрокурор підпише цю підозру, а якщо доказів замало або немає взагалі, то генпрокурор наголосив, що не ставитиме підпис.
"Якщо ви знайомі з моєю роботою, то усі справи, де я ставив підпис у звинуваченні, виходили обвинувальним вироком", – сказав він.
Щодо побоювань суспільства, що генпрокурор зловживатиме наданим йому правом, Кравченко наголосив, що жодного разу за свою кар'єру так не робив.
"Я ніколи не допускав цього під час своєї діяльності, коли працював у Севастополі, у Львові, у Рівному, в Дебальцевому, в генпрокуратурі, в НАБУ чи губернатором і у податковій. І свій авторитет заслуговував працею", – сказав генпрокурор.
Щодо того, хто буде призначений після нього, Кравченко зазначив, що він також повинен буде діяти за законом.
- Уранці 21 липня СБУ й Офіс генпрокурора почали масові обшуки у працівників НАБУ, а згодом повідомили двом топпосадовцям про підозру у зв'язках із Росією. Паралельно з цим Держбюро розслідувань вручило підозри трьом посадовцям НАБУ за аварії, що сталися у 2021-му та 2023 році. Також СБУ почала позапланову перевірку дотримання держтаємниці у САП.
- 22 липня Верховна Рада підтримала закон, правки до якого скасовують незалежність НАБУ та САП. Того самого дня його підписав президент Зеленський, який згодом зазначив, що органи і далі працюватимуть, але їх треба очистити від російського впливу.
- На пресконференції 22 липня голова СБУ Малюк та генпрокурор Кравченко заявили, що серія обшуків у НАБУ не має політичного підґрунтя, передала з місця кореспондентка LIGA.net.
- Також керівник СБУ наголосив, що порівнювати Зеленського з Януковичем на тлі обшуків у НАБУ недоречно. Він зазначив, що не дозволить проросійській публіці бути недоторканною в українському тилу.
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