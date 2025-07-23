Генпрокурор: НАБУ та САП залишилися незалежними. Я ніколи не зловживав повноваженнями

Руслан Кравченко (Фото: LIGA.net/ Маріам Оганнісян)

Генеральний прокурор Руслан Кравченко не вважає, що після ухвалення змін до законодавства, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура втратили свою незалежність. Про це він сказав на пресконференції 23 липня у відповідь на запитання кореспондентки LIGA.net про те, чи не буде наступний генпрокурор посягати на незалежність антикорупційних органів.

За словами Кравченка, САП та НАБУ залишилися незалежними, лише додалися певні повноваження генеральному прокурору.

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"Аналізуючи зміни до законодавства, я не вважаю, що САП та НАБУ стали залежними. Вони незалежні органи, які діють та здійснюють свою діяльність. Закон прийнятий про те, що у відповідних випадках і тільки в рамках кримінального провадження прокурор має ті чи інші повноваження", – сказав він.

Кравченко зазначив, що прокурор повинен підписувати підозру особам, які визначені законом. І якщо у справі будуть наведені докази, то генпрокурор підпише цю підозру, а якщо доказів замало або немає взагалі, то генпрокурор наголосив, що не ставитиме підпис.

"Якщо ви знайомі з моєю роботою, то усі справи, де я ставив підпис у звинуваченні, виходили обвинувальним вироком", – сказав він.

Щодо побоювань суспільства, що генпрокурор зловживатиме наданим йому правом, Кравченко наголосив, що жодного разу за свою кар'єру так не робив.

"Я ніколи не допускав цього під час своєї діяльності, коли працював у Севастополі, у Львові, у Рівному, в Дебальцевому, в генпрокуратурі, в НАБУ чи губернатором і у податковій. І свій авторитет заслуговував працею", – сказав генпрокурор.

Щодо того, хто буде призначений після нього, Кравченко зазначив, що він також повинен буде діяти за законом.