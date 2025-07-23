Генпрокурор: НАБУ и САП остались независимыми. Я никогда не злоупотреблял полномочиями

Руслан Кравченко (Фото: LIGA.net/ Мариам Оганнисян)

Генеральный прокурор Руслан Кравченко не считает, что после принятия изменений в законодательство, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура потеряли свою независимость. Об этом он сказал на пресс-конференции 23 июля в ответ на вопрос корреспондента LIGA.net о том, не будет ли следующий генпрокурор посягать на независимость антикоррупционных органов.

По словам Кравченко, САП и НАБУ остались независимыми, только добавились определенные полномочия генеральному прокурору.

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"Анализируя изменения в законодательство, я не считаю, что САП и НАБУ стали зависимыми. Они независимые органы, которые действуют и осуществляют свою деятельность. Закон принят о том, что в соответствующих случаях и только в рамках уголовного производства прокурор имеет те или иные полномочия", – сказал он.

Кравченко отметил, что прокурор должен подписывать подозрение лицам, которые определены законом. И если в деле будут приведены доказательства, то генпрокурор подпишет это подозрение, а если доказательств мало или нет вообще, то генпрокурор подчеркнул, что не будет ставить подпись.

"Если вы знакомы с моей работой, то все дела, где я ставил подпись в обвинении, выходили обвинительным приговором", – сказал он.

Относительно опасений общества, что генпрокурор будет злоупотреблять предоставленным ему правом, Кравченко отметил, что ни разу за свою карьеру так не делал.

"Я никогда не допускал этого во время своей деятельности, когда работал в Севастополе, во Львове, в Ровно, в Дебальцево, в генпрокуратуре, в НАБУ или губернатором и в налоговой. И свой авторитет заслуживал трудом", – сказал генпрокурор.

Относительно того, кто будет назначен после него, Кравченко отметил, что он также должен будет действовать по закону.