Генпрокурор: НАБУ и САП остались независимыми. Я никогда не злоупотреблял полномочиями
Генеральный прокурор Руслан Кравченко не считает, что после принятия изменений в законодательство, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура потеряли свою независимость. Об этом он сказал на пресс-конференции 23 июля в ответ на вопрос корреспондента LIGA.net о том, не будет ли следующий генпрокурор посягать на независимость антикоррупционных органов.
По словам Кравченко, САП и НАБУ остались независимыми, только добавились определенные полномочия генеральному прокурору.
"Анализируя изменения в законодательство, я не считаю, что САП и НАБУ стали зависимыми. Они независимые органы, которые действуют и осуществляют свою деятельность. Закон принят о том, что в соответствующих случаях и только в рамках уголовного производства прокурор имеет те или иные полномочия", – сказал он.
Кравченко отметил, что прокурор должен подписывать подозрение лицам, которые определены законом. И если в деле будут приведены доказательства, то генпрокурор подпишет это подозрение, а если доказательств мало или нет вообще, то генпрокурор подчеркнул, что не будет ставить подпись.
"Если вы знакомы с моей работой, то все дела, где я ставил подпись в обвинении, выходили обвинительным приговором", – сказал он.
Относительно опасений общества, что генпрокурор будет злоупотреблять предоставленным ему правом, Кравченко отметил, что ни разу за свою карьеру так не делал.
"Я никогда не допускал этого во время своей деятельности, когда работал в Севастополе, во Львове, в Ровно, в Дебальцево, в генпрокуратуре, в НАБУ или губернатором и в налоговой. И свой авторитет заслуживал трудом", – сказал генпрокурор.
Относительно того, кто будет назначен после него, Кравченко отметил, что он также должен будет действовать по закону.
- Утром 21 июля СБУ и Офис генпрокурора начали массовые обыски у работников НАБУ, а затем сообщили двум топ-чиновникам о подозрении в связях с Россией. Параллельно с этим Госбюро расследований вручило подозрения трем должностным лицам НАБУ за аварии, которые произошли в 2021-м и 2023 году. Также СБУ начала внеплановую проверку соблюдения гостайны в САП.
- 22 июля Верховная Рада поддержала закон, правки к которому отменяют независимость НАБУ и САП. В тот же день его подписал президент Зеленский, который впоследствии отметил, что органы продолжат работать, но их надо очистить от российского влияния.
- На пресс-конференции 22 июля глава СБУ Малюк и генпрокурор Кравченко заявили, что серия обысков в НАБУ не имеет политической подоплеки, передала с места корреспондентка LIGA.net.
- Также руководитель СБУ отметил, что сравнивать Зеленского с Януковичем на фоне обысков в НАБУ неуместно. Он отметил, что не позволит пророссийской публике быть неприкосновенной в украинском тылу.
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