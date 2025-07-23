НАБУ і САП. Правки до закону навмисно внесли вранці до голосування – глава антикорупційного комітету

Це зробили, аби багато нардепів не знали, за що голосують, заявила Радіна

Анастасія Радіна (Фото: пресслужба нардепки)

Правки, що скасовують незалежність антикорупційних органів, були навмисно подані перед голосуванням вранці 22 липня, а сам текст закону з'явився під час самої процедури, заявила для тексту LIGA.net голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна (Слуга народу).

"Щоб зробити бліцкриг, щоб не встигли спам’ятатися, щоб багато нардепів не знали, за що голосують. Правки були правоохоронним комітетом додані сьогодні зранку (Розмова була 22 липня. – Ред.), оприлюднили законопроєкт, коли вже розглядали в залі", – розповіла політикиня.

Радіна провела паралелі з "диктаторськими законами" часів колишнього президента-втікача Віктора Януковича, які ухвалили 16 січня, так само поспіхом, з грубими порушеннями регламенту, що призвело до масового спротиву.

"За п’ять років після парламентських виборів, на яких перемогла обіцянка боротися з корупцією і не повторювати помилок попередників, зокрема щодо атак на антикорупційні органи, 263 народні депутати ухвалюють закон про залежність антикорупційних органів", – заявила нардепка.