НАБУ і САП. Правки до закону навмисно внесли вранці до голосування – глава антикорупційного комітету
Правки, що скасовують незалежність антикорупційних органів, були навмисно подані перед голосуванням вранці 22 липня, а сам текст закону з'явився під час самої процедури, заявила для тексту LIGA.net голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна (Слуга народу).
"Щоб зробити бліцкриг, щоб не встигли спам’ятатися, щоб багато нардепів не знали, за що голосують. Правки були правоохоронним комітетом додані сьогодні зранку (Розмова була 22 липня. – Ред.), оприлюднили законопроєкт, коли вже розглядали в залі", – розповіла політикиня.
Радіна провела паралелі з "диктаторськими законами" часів колишнього президента-втікача Віктора Януковича, які ухвалили 16 січня, так само поспіхом, з грубими порушеннями регламенту, що призвело до масового спротиву.
"За п’ять років після парламентських виборів, на яких перемогла обіцянка боротися з корупцією і не повторювати помилок попередників, зокрема щодо атак на антикорупційні органи, 263 народні депутати ухвалюють закон про залежність антикорупційних органів", – заявила нардепка.
- 22 липня Радіна публічно виступила проти документа під час розгляду, але не взяла участь у голосуванні. Від "слуг" проти закону проголосували лише троє нардепів (ознайомитися з поіменним голосуванням можна тут).
- Глава СБУ Малюк вважає, що недоречно проводити паралелі між Зеленським і Януковичем у контексті обшуків у детективів НАБУ.
- 23 липня президент Зеленський зустрівся з генпрокурором, керівниками силових структур та антикорупційних органів, яких напередодні позбавили незалежності. На тлі протестів проти цього глава держави заявив, що у владі "чують, що каже суспільство". Натомість у НАБУ і САП заявили, що необхідно повернути їм незалежність, але зазначили, що продовжать працювати.
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