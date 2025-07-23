НАБУ и САП. Правки намеренно подали утром до голосования – глава комитета по антикоррупции
Правки, отменяющие независимость антикоррупционных органов, были намеренно поданы перед голосованием утром 22 июля, а сам текст закона появился во время самой процедуры, заявила для текста LIGA.net глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина (Слуга народа).
"Чтобы сделать блицкриг, чтобы не успели опомниться, чтобы многие нардепы не знали, за что голосуют. Правки были правоохранительным комитетом добавлены сегодня утром (Разговор был 22 июля. – Ред.), обнародовали законопроект, когда уже рассматривали в зале", – рассказала политик.
Радина провела параллели с "диктаторскими законами" времен бывшего президента-беглеца Виктора Януковича, которые приняли 16 января, так же в спешке, с грубыми нарушениями регламента, что привело к массовому сопротивлению.
"Через пять лет после парламентских выборов, на которых победило обещание бороться с коррупцией и не повторять ошибок предшественников, в частности относительно атак на антикоррупционные органы, 263 народных депутата принимают закон о зависимости антикоррупционных органов", – заявила нардеп.
- 22 июля Радина публично выступила против документа во время рассмотрения, но не приняла участие в голосовании. От "слуг" против закона проголосовали только трое нардепов (ознакомиться с поименным голосованием можно здесь).
- Глава СБУ Малюк считает, что неуместно проводить параллели между Зеленским и Януковичем в контексте обысков у детективов НАБУ.
- 23 июля президент Зеленский встретился с генпрокурором, руководителями силовых структур и антикоррупционных органов, которых накануне лишили независимости. На фоне протестов против этого глава государства заявил, что во власти "слышат, что говорит общество". Тем временем в НАБУ и САП заявили, что необходимо вернуть им независимость, но отметили, что продолжат работать.
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