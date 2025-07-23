Генпрокурор пообіцяв не забирати у НАБУ справу Чернишова, але цікавиться Коломойським

Кравченко заявив, що планує передавати справи іншій структурі для розслідування, лише коли вони не рухаються

Руслан Кравченко (Фото: Facebook генпрокурора)

Генеральний прокурор Руслан Кравченко не збирається вилучати у Національного антикорупційного бюро справу віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють в корупції. Натомість цікавиться справою Ігоря Коломойського, якого підозрюють у крадіжці грошей з ПриватБанку. Про це генпрокурор заявив на брифінгу, передає кореспондентка LIGA.net.

Кравченко заперечив, що порушуватиме незалежність НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Ви говорите, що я якийсь не такий, що я буду порушувати незалежність двох органів… Моя відповідь – ні", – сказав він.

Генпрокурор зазначив, що на початку його роботи на посаді "деякі журналісти" писали, що він був призначений, щоб "забрати справу Чернишова".

"Я можу по новому закону, як ви знаєте, забирати будь-яку справу, віддавати іншому органу. Я вам обіцяю в очі, що і після цих змін Чернишова я не заберу. Як розслідувало НАБУ, так і буде", – заявив він.

Натомість Кравченко повідомив, що збирається поставити питання щодо тих справ, які "роками розслідуються і нічого не робиться".

"Досліджував питання з Нацбанком – надання допомоги ПриватБанку з державного бюджету на $5 млрд, які потім Коломойський роздав як кредити. Що з цим провадженням? Скільки воно розслідується? От по таких провадженнях я буду ставити питання і, можливо, буду робити слідчу групу з інших працівників", – сказав генпрокурор.