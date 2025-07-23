Генпрокурор пообещал не забирать у НАБУ дело Чернышова, но интересуется Коломойским

Кравченко заявил, что планирует передавать дела в другое ведомство для расследования только в тех случаях, когда они не продвигаются

Руслан Кравченко (Фото: Facebook генпрокурора)

Генеральный прокурор Руслан Кравченко не собирается забирать у Национального антикоррупционного бюро дело заместителя премьер-министра – министра национального единства Олексія Чернишова, которого подозревают в коррупции. Однако он интересуется делом Игоря Коломойского, которого подозревают в хищении денег из ПриватБанка. Об этом генпрокурор заявил на брифинге, сообщает корреспондентка LIGA.net.

Кравченко опроверг утверждения о том, что это нарушит независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Вы говорите, что я какой-то не такой, что я буду нарушать независимость двух органов… Мой ответ – нет", – сказал он.

Генпрокурор отметил, что в начале его работы на посту "некоторые журналисты" писали, что он был назначен для того, чтобы "забрать дело Чернышова".

"Я могу, согласно новому закону, как вы знаете, забрать любое дело и передать его другому органу. Я вам обещаю в глаза, что и после этих изменений Чернышова я его не заберу. Как расследовало НАБУ, так и будет", – заявил он.

Вместо этого Кравченко заявил, что собирается поднять вопрос о делах, которые "годами расследуются, а ничего не делается".

"Изучал вопрос с Нацбанком – предоставление помощи ПриватБанку из государственного бюджета на $5 млрд, которые затем Коломойский раздал в виде кредитов. Что происходит с этим делом? Как долго оно расследуется? По таким делам я буду задавать вопросы и, возможно, буду создавать следственную группу из других сотрудников", – сказал генеральный прокурор.