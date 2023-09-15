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Коломойский получил новое подозрение. СБУ пишет, что украл 5,8 млрд грн — инфографика

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 09:04
Коломойский получил новое подозрение. СБУ пишет, что украл 5,8 млрд грн — инфографика - Фото
Игорь Коломойский (Фото: скриншот с видео)

Олигарх Игорь Коломойский получил новое подозрение — бизнесмена обвиняют в незаконном завладении 5,8 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

По словам правоохранителей, Коломойский получил дополнительное подозрение по нескольким статьям.

Его обвиняют в незаконных действиях со средствами доступа к банковским счетам, завладении чужим имуществом через злоупотребление служебным положением организованной группой лиц, а также легализации средств, полученных преступным путем. 

Следствие заявляет, что в 2013-2014 годах Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн, для этого он создал преступную группировку из сотрудников банка, в котором он был основателем и акционером. 

За указанный период члены группировки позволили Коломойскому делать постоянные фиктивные "взносы наличных в кассу банка", хотя никаких взносов банк не получал. 

СБУ пишет, что такая схема позволила Коломойскому получить 5,8 млрд грн — после этого деньги были зачислены на личный счет олигарха. 

Для легализации активов подозреваемый расплачивался ними в бизнесе, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.

Расследование продолжается. 

Читайте также: Коломойский получил в СИЗО третье подозрение по ПриватБанку – советник главы ОП 

Дмитрий Гриниченко
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