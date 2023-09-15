Коломойский получил новое подозрение. СБУ пишет, что украл 5,8 млрд грн — инфографика
Олигарх Игорь Коломойский получил новое подозрение — бизнесмена обвиняют в незаконном завладении 5,8 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.
По словам правоохранителей, Коломойский получил дополнительное подозрение по нескольким статьям.
Его обвиняют в незаконных действиях со средствами доступа к банковским счетам, завладении чужим имуществом через злоупотребление служебным положением организованной группой лиц, а также легализации средств, полученных преступным путем.
Следствие заявляет, что в 2013-2014 годах Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн, для этого он создал преступную группировку из сотрудников банка, в котором он был основателем и акционером.
За указанный период члены группировки позволили Коломойскому делать постоянные фиктивные "взносы наличных в кассу банка", хотя никаких взносов банк не получал.
СБУ пишет, что такая схема позволила Коломойскому получить 5,8 млрд грн — после этого деньги были зачислены на личный счет олигарха.
Для легализации активов подозреваемый расплачивался ними в бизнесе, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.
Расследование продолжается.
- 2 сентября 2023 года Коломойский получил подозрение за мошенничество и отмывание имущества. Его арестовали на два месяца. 4 сентября Коломойский отказался вносить залог. Он останется в СИЗО до 25 сентября.
- 6 сентября САП направила обвинительный акт в суд по делу о хищении 8,4 млрд грн в ПриватБанке.
- 8 сентября Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) арестовали активы Коломойского стоимостью более 3 млрд грн на 48 часов.
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