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Коломойський отримав нову підозру. СБУ пише, що вкрав 5,8 млрд грн з Приватбанку — інфографіка

Этот материал также доступен на русском
15.09.2023, 09:04
Коломойський отримав нову підозру. СБУ пише, що вкрав 5,8 млрд грн з Приватбанку — інфографіка - Фото
Ігор Коломойський (Фото: STR/EPA)

Олігарх Ігор Коломойський отримав нову підозру — бізнесмена звинувачують у незаконному заволодінні 5,8 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

За словами правоохоронців, Коломойський отримав додаткову підозру за декількома статтями.

Його звинувачують у незаконних діях із засобами доступу до банківських рахунків, заволодінні чужим майном через зловживання службовим становищем організованою групою осіб, а також легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Слідство заявляє, що у 2013-2014 роках Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн, для цього він створив злочинне угруповання зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

За вказаний період члени угруповання дозволили Коломойському робити постійні фіктивні "внески готівки до каси банку", хоча жодних внесків банк не отримував.

СБУ пише, що така схема дозволила Коломойському отримати 5,8 млрд грн — після цього гроші було зараховано на особистий рахунок олігарха.

Для легалізації активів підозрюваний розплачувався ними у бізнесі, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.

Розслідування триває.

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Дмитро Гриниченко
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