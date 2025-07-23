Генпрокурор обещает не закрывать дела по звонку Зеленского или ОП

Руслан Кравченко (Фото: Мариам Оганнисян / LIGA.net)

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не будет закрывать уголовные дела по звонкам от президента Владимира Зеленского или его Офиса. Об этом чиновник заявил во время пресс-конференции, передает корреспондентка LIGA.net.

"Конечно откажу [Зеленскому и ОП], потому что они не имеют права отдавать мне такие незаконные указания. А это, по моему мнению и в соответствии с законом, незаконное указание", – заявил чиновник.

Ранее Кравченко заявил, что не собирается забирать у Национального антикоррупционного бюро дело бывшего вице-премьер-министра – министра национального единства Алексея Чернышева.

В то же время он заявил, что интересуется делом Игоря Коломойского, которого подозревают в краже денег из ПриватБанк.

НАБУ и САП расследуют коррупцию, в частности в высших эшелонах власти. По данным исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарьи Каленюк , кроме Чернышева, НАБУ и САП также "приблизились" и к другому человеку из ближайшего окружения Зеленского – бизнесмену из группы "Приват" и совладельцу Квартала 95 Тимуру Миндичу (о подозрении ему не сообщали).

Впрочем, поправки к принятому накануне закону №12414 делают НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру зависимыми от генпрокурора.

Среди новаций – чиновник теперь может перепоручать дела любым прокурорам и передавать расследование дел, относящихся к подследственности НАБУ, другим органам.

В то же время Кравченко не считает, что после принятия изменений в законодательство антикоррупционные ведомства потеряли свою независимость.

Кандидатуру генпрокурора выбирает президент, после этого за нее голосует парламент. Руководители НАБУ и САП избираются конкурсными комиссиями с участием представителей и украинской власти, и международных партнеров. Победителя открытого конкурса в САП назначает генпрокурор, в НАБУ – Кабинет министров.