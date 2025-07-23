Генпрокурор обещает не закрывать дела по звонку Зеленского или ОП
Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не будет закрывать уголовные дела по звонкам от президента Владимира Зеленского или его Офиса. Об этом чиновник заявил во время пресс-конференции, передает корреспондентка LIGA.net.
"Конечно откажу [Зеленскому и ОП], потому что они не имеют права отдавать мне такие незаконные указания. А это, по моему мнению и в соответствии с законом, незаконное указание", – заявил чиновник.
Ранее Кравченко заявил, что не собирается забирать у Национального антикоррупционного бюро дело бывшего вице-премьер-министра – министра национального единства Алексея Чернышева.
В то же время он заявил, что интересуется делом Игоря Коломойского, которого подозревают в краже денег из ПриватБанк.
Впрочем, поправки к принятому накануне закону №12414 делают НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру зависимыми от генпрокурора.
Среди новаций – чиновник теперь может перепоручать дела любым прокурорам и передавать расследование дел, относящихся к подследственности НАБУ, другим органам.
В то же время Кравченко не считает, что после принятия изменений в законодательство антикоррупционные ведомства потеряли свою независимость.
- 23 июля президент Зеленский встретился с генпрокурором, руководителями силовых структур и антикоррупционных органов, которых накануне лишили независимости. На фоне протестов против этого глава государства заявил, что во власти "слышат, что говорит общество". Тем временем в НАБУ и САП заявили, что необходимо вернуть им независимость, но отметили, что продолжат работать.
- Глава антикоррупционного комитета парламента Радина сообщила LIGA.net, что правки в закон об отмене независимости НАБУ и САП, были намеренно поданы перед голосованием утром 22 июля, а текст закона появился во время самой процедуры.
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