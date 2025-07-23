"Мы услышали улицу". Зеленский обещает вернуть независимость НАБУ и САП – готовит проект
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал подать Верховной Раде законопроект, который вернет независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры и "обеспечит силу системе правопорядка". О своей инициативе глава государства рассказал в вечернем видеообращении.
Глава государства рассказал, что провел много совещаний с представителями правительства, а также чиновниками Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального агентства по предотвращению коррупции и Офиса генерального прокурора.
"Мне важно было, чтобы каждый дал свои аргументы. Важно, чтобы они сказали друг другу то, что давно накапливалось. Очень ценю договоренность о командной работе и о мерах, которые могут реально дать ощущение неотвратимости наказания, а значит, справедливости в Украине", – заявил Зеленский.
По его словам, руководители институтов вместе "предложат план действий, план конкретных шагов, которые могут укрепить силу права в Украине".
"Конечно, все услышали то, что говорят люди на днях – в социальных сетях, друг другу, на улицах. Это все не зря. Проанализировали все беспокойства, все аспекты того, что следует изменить и что должно быть активизировано", – подчеркнул глава государства.
Зеленский пообещал, что предложит Верховной Раде законопроект – "он будет ответом, который обеспечит силу системе правопорядка".
"И не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка. И очень важно: все нормы независимости антикоррупционных институтов будут", – сказал президент.
Он ожидает от руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов конкретных предложений.
По словам Зеленского, это будет президентский законопроект, реализуемый "в рамках нашей стратегии трансформации государства".
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