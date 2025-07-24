В Раде зарегистрирован законопроект Зеленского о независимости НАБУ и САП

Верховная Рада Украины (Иллюстративное фото: Telegram)

На сайте Верховной Рады появился проект закона №13533 по усилению полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Его автор президент Владимир Зеленский.

В НАБУ отметили, что вместе с представителями САП участвовали в подготовке текста документа. Они призвали Раду как можно быстрее принять инициативу президента в целом, что позволит предотвратить угрозы для уголовных производств, которые сейчас расследуют детективы.

"Законопроект №13533, представленный президентом как безотлагательный, восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП", – говорится в сообщении.

Глава ВРУ Руслан Стефанчук сообщил, что документ будет рассмотрен парламентом на ближайшем пленарном заседании, которое произойдет "значительно раньше, чем через месяц".

Законопроектом предлагается внести определенные изменения в Уголовный кодекс, ведь действующая его редакция содержит "потенциальные риски для эффективного функционирования антикоррупционной инфраструктуры", сказано в пояснительной записке.

Цель документа – "укрепление институциональной независимости" НАБУ и САП, а также обеспечение надежной защиты их деятельности от влияния и вмешательства России.

Кроме этого, законопроект содержит положения, направленные на закрепление статуса САП как органа, который самостоятельно осуществляет процессуальное руководство расследований преступлений, отнесенных к подследственности НАБУ.

Также предлагается механизм предотвращения разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб в отношении сотрудников антикоррупционных органов.

Документ уже направлен на рассмотрение профильного комитета ВРУ.