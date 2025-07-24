В Раде зарегистрирован законопроект Зеленского о независимости НАБУ и САП
На сайте Верховной Рады появился проект закона №13533 по усилению полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Его автор президент Владимир Зеленский.
В НАБУ отметили, что вместе с представителями САП участвовали в подготовке текста документа. Они призвали Раду как можно быстрее принять инициативу президента в целом, что позволит предотвратить угрозы для уголовных производств, которые сейчас расследуют детективы.
"Законопроект №13533, представленный президентом как безотлагательный, восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП", – говорится в сообщении.
Глава ВРУ Руслан Стефанчук сообщил, что документ будет рассмотрен парламентом на ближайшем пленарном заседании, которое произойдет "значительно раньше, чем через месяц".
Законопроектом предлагается внести определенные изменения в Уголовный кодекс, ведь действующая его редакция содержит "потенциальные риски для эффективного функционирования антикоррупционной инфраструктуры", сказано в пояснительной записке.
Цель документа – "укрепление институциональной независимости" НАБУ и САП, а также обеспечение надежной защиты их деятельности от влияния и вмешательства России.
Кроме этого, законопроект содержит положения, направленные на закрепление статуса САП как органа, который самостоятельно осуществляет процессуальное руководство расследований преступлений, отнесенных к подследственности НАБУ.
Также предлагается механизм предотвращения разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб в отношении сотрудников антикоррупционных органов.
Документ уже направлен на рассмотрение профильного комитета ВРУ.
- 22 июля Рада поддержала, а Зеленский подписал закон №12414, поправки к которому отменяют независимость НАБУ и САП. За решение проголосовали 263 нардепа. Это привело к акции протеста в крупных городах Украины.
- 23 июля президент пообещал подать в Верховную Раду законопроект, который вернет независимость НАБУ и САП, а также "обеспечит силу системе правопорядка".
- 24 июля он согласовал текст законопроекта и пообещал внести его в Верховную Раду на рассмотрение. Параллельно с этим в Раде зарегистрировали законопроект от нардепов, который должен вернуть НАБУ и САП независимость.
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