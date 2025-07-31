Незалежність НАБУ і САП: Рада підтримала законопроєкт Зеленського
Верховна Рада підтримала за основу і в цілому законопроєкт президента Володимира Зеленського про повернення незалежності антикорупційним органам. Про це стало відомо з офіційної трансляції засідання.
Рішення підтримав 331 нардеп. Фракція влади Слуга народу надала 214 голосів, Євросолідарність – 27, Довіра – 17, Платформа за життя і мир та Відновлення України (екс-ОПЗЖ) – 17 і 9, Голос – 16, позафракційні – 15, За майбутнє – 11, Батьківщина – чотири.
Нардеп від Голосу Ярослав Железняк заявив, що спікер Руслан Стефанчук уже невідкладно підписав документ. Після цього свій підпис зможе поставити глава держави – і закон набуде чинності з наступного дня після опублікування. Документ про скасування незалежності антикорупційних органів спікер та президент підписали у день голосування.
Ввечері 30-го люди в українських містах люди знову вийшли на акції протесту проти закону, який позбавив незалежності антикорупційних органів. Уже 31 липня у Києві, попри нічну масовану атаку РФ, зібрався мітинг за участі сотень людей.
Хоча законопроєкт і повертає незалежність Національному антикорупційному бюро і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, проте він залишає у силі можливість проводити обшуки без рішення суду, пояснювали в аналізі для LIGA.net юристи компанії Juscutum.
Засідання, на якому ухвалили цей законопроєкт, було першим з початку повномасштабного вторгнення РФ, яке офіційно транслювали наживо. Утім, це стосується лише цього голосування – повністю прямі ефіри для парламенту поки що не повернули.
- Потреба у новому документі з'явилась після того, як 22 липня Рада підтримала, а Зеленський підписав законопроєкт, що скасував незалежність НАБУ та САП. Це викликало великі протести в українських містах та негативну реакцію партнерів – і 23 липня глава держави пообіцяв подати новий законопроєкт, а наступного дня документ вже зареєстрували у парламенті.
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