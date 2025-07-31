Незалежність НАБУ і САП: Рада підтримала законопроєкт Зеленського

Документ підтримали більш ніж три сотні нардепів – більше, ніж голосували за скасування незалежності відомств

Сесійна зала Верховної Ради (Ілюстративне фото: пресслужба парламенту)

Верховна Рада підтримала за основу і в цілому законопроєкт президента Володимира Зеленського про повернення незалежності антикорупційним органам. Про це стало відомо з офіційної трансляції засідання.

Рішення підтримав 331 нардеп. Фракція влади Слуга народу надала 214 голосів, Євросолідарність – 27, Довіра – 17, Платформа за життя і мир та Відновлення України (екс-ОПЗЖ) – 17 і 9, Голос – 16, позафракційні – 15, За майбутнє – 11, Батьківщина – чотири.

Для порівняння: за скасування незалежності антикорупційних відомств голосували 263 нардепи – переважно "слуги", колишні члени забороненої проросійської ОПЗЖ, Довіра, Батьківщина та За майбутнє. Але були й три "за" від Євросолідарності та один від Голосу ( поіменне голосування тут ).

Нардеп від Голосу Ярослав Железняк заявив, що спікер Руслан Стефанчук уже невідкладно підписав документ. Після цього свій підпис зможе поставити глава держави – і закон набуде чинності з наступного дня після опублікування. Документ про скасування незалежності антикорупційних органів спікер та президент підписали у день голосування.

Ввечері 30-го люди в українських містах люди знову вийшли на акції протесту проти закону, який позбавив незалежності антикорупційних органів. Уже 31 липня у Києві, попри нічну масовану атаку РФ, зібрався мітинг за участі сотень людей.

Хоча законопроєкт і повертає незалежність Національному антикорупційному бюро і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, проте він залишає у силі можливість проводити обшуки без рішення суду, пояснювали в аналізі для LIGA.net юристи компанії Juscutum.

Засідання, на якому ухвалили цей законопроєкт, було першим з початку повномасштабного вторгнення РФ, яке офіційно транслювали наживо. Утім, це стосується лише цього голосування – повністю прямі ефіри для парламенту поки що не повернули.