Незалежність НАБУ і САП: Рада підтримала законопроєкт Зеленського
Сесійна зала Верховної Ради (Ілюстративне фото: пресслужба парламенту)

Верховна Рада підтримала за основу і в цілому законопроєкт президента Володимира Зеленського про повернення незалежності антикорупційним органам. Про це стало відомо з офіційної трансляції засідання.

Рішення підтримав 331 нардеп. Фракція влади Слуга народу надала 214 голосів, Євросолідарність – 27, Довіра – 17, Платформа за життя і мир та Відновлення України (екс-ОПЗЖ) – 17 і 9, Голос – 16, позафракційні – 15, За майбутнє – 11, Батьківщина – чотири.

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Для порівняння: за скасування незалежності антикорупційних відомств голосували 263 нардепи – переважно "слуги", колишні члени забороненої проросійської ОПЗЖ, Довіра, Батьківщина та За майбутнє. Але були й три "за" від Євросолідарності та один від Голосу (поіменне голосування тут).

Нардеп від Голосу Ярослав Железняк заявив, що спікер Руслан Стефанчук уже невідкладно підписав документ. Після цього свій підпис зможе поставити глава держави – і закон набуде чинності з наступного дня після опублікування. Документ про скасування незалежності антикорупційних органів спікер та президент підписали у день голосування.

Ввечері 30-го люди в українських містах люди знову вийшли на акції протесту проти закону, який позбавив незалежності антикорупційних органів. Уже 31 липня у Києві, попри нічну масовану атаку РФ, зібрався мітинг за участі сотень людей.

Хоча законопроєкт і повертає незалежність Національному антикорупційному бюро і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, проте він залишає у силі можливість проводити обшуки без рішення суду, пояснювали в аналізі для LIGA.net юристи компанії Juscutum.

Засідання, на якому ухвалили цей законопроєкт, було першим з початку повномасштабного вторгнення РФ, яке офіційно транслювали наживо. Утім, це стосується лише цього голосування – повністю прямі ефіри для парламенту поки що не повернули.

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