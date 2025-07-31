Рада вперше за час повномасштабного вторгнення транслюватиме засідання парламенту
Верховна Рада транслюватиме засідання парламенту, на якому розглянуть законопроєкт №13533 про повернення повноважень Національному антикорупційному бюро України та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Про це повідомив голова комітету Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.
Засідання транслюватимуть о 12:00 на YouTube-каналі парламенту "Рада".
Транслювати засідання Ради припинили з початком повномасштабного вторгнення Росії. У січні 2025 року було відновлено трансляцію засідань комітетів Ради, однак не самого парламенту.
28 липня громадські організації та медіа звернулися до парламенту з вимогою відновити онлайн-трансляцію пленарних засідань й завчасно публікувати порядок денний.
Вже 29 липня до Верховної Ради України внесли постанову, яка передбачає повернення прямих трансляцій пленарних засідань парламенту.
Нагадаємо, 31 липня відбудеться голосування у Верховній Раді законопроєкту №13533, який зареєстрував президент Володимир Зеленський щодо повернення незалежності антикорупційних органів.
- Потреба у новому документі з'явилась після того, як 22 липня Рада підтримала, а Зеленський підписав законопроєкт, що скасував незалежність НАБУ та САП. Це викликало великі протести в українських містах та негативну реакцію партнерів.
- 23 липня глава держави пообіцяв подати новий законопроєкт, а наступного дня документ вже зареєстрували у парламенті.
- 30 липня комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт Зеленського.
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