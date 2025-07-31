Рада вперше за час повномасштабного вторгнення транслюватиме засідання парламенту

Транслювати засідання Ради припинили з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Фото: пресслужба Верховної Ради

Верховна Рада транслюватиме засідання парламенту, на якому розглянуть законопроєкт №13533 про повернення повноважень Національному антикорупційному бюро України та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Про це повідомив голова комітету Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Засідання транслюватимуть о 12:00 на YouTube-каналі парламенту "Рада".

Транслювати засідання Ради припинили з початком повномасштабного вторгнення Росії. У січні 2025 року було відновлено трансляцію засідань комітетів Ради, однак не самого парламенту.

28 липня громадські організації та медіа звернулися до парламенту з вимогою відновити онлайн-трансляцію пленарних засідань й завчасно публікувати порядок денний.

Вже 29 липня до Верховної Ради України внесли постанову, яка передбачає повернення прямих трансляцій пленарних засідань парламенту.

Нагадаємо, 31 липня відбудеться голосування у Верховній Раді законопроєкту №13533, який зареєстрував президент Володимир Зеленський щодо повернення незалежності антикорупційних органів.