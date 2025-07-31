Рада впервые за время полномасштабного вторжения будет транслировать заседания парламента
Верховная Рада будет транслировать заседание парламента, на котором будет рассмотрен законопроект №13533 о возвращении полномочий Национальному антикоррупционному бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Об этом сообщил председатель комитета Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.
Заседание будут транслировать в 12:00 на YouTube-канале парламента "Рада".
Транслировать заседания Рады прекратили с началом полномасштабного вторжения России. В январе 2025 года была возобновлена трансляция заседаний комитетов Рады, однако не самого парламента.
28 июля общественные организации и медиа обратились к парламенту с требованием возобновить онлайн-трансляцию пленарных заседаний и заблаговременно публиковать повестку дня.
Уже 29 июля в Верховную Раду Украины внесли постановление, которое предусматривает возвращение прямых трансляций пленарных заседаний парламента.
Напомним, 31 июля состоится голосование в Верховной Раде законопроекта №13533, который зарегистрировал президент Владимир Зеленский по возвращению независимости антикоррупционных органов.
- Потребность в новом документе появилась после того, как 22 июля Рада поддержала, а Зеленский подписал законопроект, который отменил независимость НАБУ и САП. Это вызвало крупные протесты в украинских городах и негативную реакцию партнеров.
- 23 июля глава государства пообещал подать новый законопроект, а на следующий день документ уже зарегистрировали в парламенте.
- 30 июля комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект Зеленского.
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