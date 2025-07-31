Рада впервые за время полномасштабного вторжения будет транслировать заседания парламента

Транслировать заседания Рады прекратили с началом полномасштабного вторжения России в Украину

Фото: пресс-служба Верховной Рады

Верховная Рада будет транслировать заседание парламента, на котором будет рассмотрен законопроект №13533 о возвращении полномочий Национальному антикоррупционному бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Об этом сообщил председатель комитета Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

Заседание будут транслировать в 12:00 на YouTube-канале парламента "Рада".

Транслировать заседания Рады прекратили с началом полномасштабного вторжения России. В январе 2025 года была возобновлена трансляция заседаний комитетов Рады, однако не самого парламента.

28 июля общественные организации и медиа обратились к парламенту с требованием возобновить онлайн-трансляцию пленарных заседаний и заблаговременно публиковать повестку дня.

Уже 29 июля в Верховную Раду Украины внесли постановление, которое предусматривает возвращение прямых трансляций пленарных заседаний парламента.

Напомним, 31 июля состоится голосование в Верховной Раде законопроекта №13533, который зарегистрировал президент Владимир Зеленский по возвращению независимости антикоррупционных органов.