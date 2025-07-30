НАБУ и САП: законопроект Зеленского прошел главный комитет
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект президента Владимира Зеленского, который должен вернуть независимость антикоррупционных ведомств. Об этом стало известно из трансляции заседание комитета, которую вел нардеп от Голоса Ярослав Железняк.
Комитет поддержал президентский законопроект за основу и в целом – то есть так, чтобы парламент мог принять его в одно голосование без второго чтения.
Решение единогласно поддержали 19 членов Комитета, который является главным для этого законопроекта. Ни один нардеп не выступил против или воздержался.
Голосование в сессионном зале запланировано на 31 июля.
- Потребность в новом документе появилась после того, как 22 июля Рада поддержала, а Зеленский подписал законопроект, который отменил независимость НАБУ и САП. Это вызвало большие протесты в украинских городах и негативную реакцию партнеров – и 23 июля глава государства пообещал подать новый законопроект, а на следующий день документ уже зарегистрировали в парламенте.
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