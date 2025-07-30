НАБУ и САП: законопроект Зеленского прошел главный комитет

Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект президента Владимира Зеленского, который должен вернуть независимость антикоррупционных ведомств. Об этом стало известно из трансляции заседание комитета, которую вел нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

Комитет поддержал президентский законопроект за основу и в целом – то есть так, чтобы парламент мог принять его в одно голосование без второго чтения.

Решение единогласно поддержали 19 членов Комитета, который является главным для этого законопроекта. Ни один нардеп не выступил против или воздержался.

Голосование в сессионном зале запланировано на 31 июля.