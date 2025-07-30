НАБУ і САП: законопроєкт Зеленського пройшов головний комітет
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт президента Володимира Зеленського, який має повернути незалежність антикорупційних відомств. Про це стало відомо з трансляції засідання комітету, яку вів нардеп від Голосу Ярослав Железняк.
Комітет підтримав президентський законопроєкт за основу і в цілому – тобто так, аби парламент міг ухвалии його в одне голосування без другого читання.
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Рішення одноголосно підтримали 19 членів Комітету, який є головним для цього законопроєкту. Жоден нардеп не виступив проти або утримався.
Голосування в сесійній залі заплановано на 31 липня.
- Потреба у новому документі з'явилась після того, як 22 липня Рада підтримала, а Зеленський підписав законопроєкт, що скасував незалежність НАБУ та САП. Це викликало великі протести в українських містах та негативну реакцію партнерів – і 23 липня глава держави пообіцяв подати новий законопроєкт, а наступного дня документ вже зареєстрували у парламенті.
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