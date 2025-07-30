НАБУ і САП: законопроєкт Зеленського пройшов головний комітет

Верховна Рада (Фото: Андрій Гудзенко / LIGA.net)

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт президента Володимира Зеленського, який має повернути незалежність антикорупційних відомств. Про це стало відомо з трансляції засідання комітету, яку вів нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

Комітет підтримав президентський законопроєкт за основу і в цілому – тобто так, аби парламент міг ухвалии його в одне голосування без другого читання.

Рішення одноголосно підтримали 19 членів Комітету, який є головним для цього законопроєкту. Жоден нардеп не виступив проти або утримався.

Голосування в сесійній залі заплановано на 31 липня.