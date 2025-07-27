Зеленский обсудил с фон дер Ляйен законопроект о независимости НАБУ и САП

Президент рассказал, что подписал законы о реформе АРМА и факторинге

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Законопроект о независимости антикоррупционных органов (Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры) должен быть принят уже на следующей неделе. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Стороны обсудили европейскую интеграцию Украины, дальнейшее усиление санкций против России и работу украинской антикоррупционной инфраструктуры.

"Говорили о законопроекте, который гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов Украины. Поблагодарил Еврокомиссию за предоставленную экспертизу. Есть одинаковое видение: важно, чтобы законопроект был принят безотлагательно, уже на следующей неделе", — заявил Зеленский.

Президент также рассказал, что Украина продолжает реализацию необходимых реформ для получения финансовой помощи в рамках механизма Ukraine Facility.

"Сегодня [27 июля] подписал законы о реформе Агентства по розыску и менеджменту активов и факторинге. Урсула отметила прогресс в выполнении соответствующих индикаторов", — добавил глава государства.

Зеленский поблагодарил за принятие 18-го пакета санкций Европейского Союза против России, прежде всего за снижение предельной цены на российскую нефть. Он добавил, что продолжает синхронизацию европейских санкций – все 18 пакетов действуют в Украине.

Отдельно обсудили, какие усилия нужно приложить, чтобы открыть первый переговорный кластер по членству Украины в ЕС.

25 июля сообщалось, что Украина получит на 1,45 млрд евро меньше финансовой помощи за четвертым траншем ЕС в рамках механизма Ukraine Facility, поскольку Киев не выполнил три из 16 нужных реформ.

Среди трех незавершенных реформ одна касается закона о децентрализации, вторая – закона по АРМА, а третья – отбора судей в Высший антикоррупционный суд.