Зеленский обсудил с фон дер Ляйен законопроект о независимости НАБУ и САП
Законопроект о независимости антикоррупционных органов (Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры) должен быть принят уже на следующей неделе. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Стороны обсудили европейскую интеграцию Украины, дальнейшее усиление санкций против России и работу украинской антикоррупционной инфраструктуры.
"Говорили о законопроекте, который гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов Украины. Поблагодарил Еврокомиссию за предоставленную экспертизу. Есть одинаковое видение: важно, чтобы законопроект был принят безотлагательно, уже на следующей неделе", — заявил Зеленский.
Президент также рассказал, что Украина продолжает реализацию необходимых реформ для получения финансовой помощи в рамках механизма Ukraine Facility.
"Сегодня [27 июля] подписал законы о реформе Агентства по розыску и менеджменту активов и факторинге. Урсула отметила прогресс в выполнении соответствующих индикаторов", — добавил глава государства.
Зеленский поблагодарил за принятие 18-го пакета санкций Европейского Союза против России, прежде всего за снижение предельной цены на российскую нефть. Он добавил, что продолжает синхронизацию европейских санкций – все 18 пакетов действуют в Украине.
Отдельно обсудили, какие усилия нужно приложить, чтобы открыть первый переговорный кластер по членству Украины в ЕС.
25 июля сообщалось, что Украина получит на 1,45 млрд евро меньше финансовой помощи за четвертым траншем ЕС в рамках механизма Ukraine Facility, поскольку Киев не выполнил три из 16 нужных реформ.
Среди трех незавершенных реформ одна касается закона о децентрализации, вторая – закона по АРМА, а третья – отбора судей в Высший антикоррупционный суд.
- 22 июля, после лишения Радой НАБУ и САП независимости, еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Кос отмечала, что такие независимые институты имеют "решающее значение" для интеграции Украины в Евросоюз.
- А спикер Еврокомиссии напоминал, что значительная финансовая поддержка для Киева зависит от его реформ.
- Между тем еврокомиссар по вопросам экономики и производительности Домбровскис, курирующий финансовую помощь Украине, называл НАБУ и САП "крайне важными для программы реформ Украины".
- 23 июля, после больших протестов и реакции партнеров, Зеленский анонсировал законопроект, который вернет независимость антикоррупционным органам – и за него нардепы должны голосовать уже 31 июля.
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