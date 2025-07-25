Из-за недовыполнения реформ Украина не получит почти 1,5 млрд евро по одному из траншей ЕС

Киев сам обратился к Брюсселю относительно частичной выплаты транша по Ukraine Facility в июне, но эти деньги можно будет получить в будущем

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Украина получит на 1,45 млрд евро меньше финансовой помощи по четвертому траншу Европейского Союза в рамках механизма Ukraine Facility, поскольку Киев не выполнил три из 16 необходимых реформ. Об этом журналистам сообщил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, передает LIGA.net.

"Четвертый транш является крупнейшим по сумме и объему реформ, которые необходимо осуществить. Если все индикаторы будут выполнены, Украина получит 4,5 млрд евро, при этом необходимо осуществить 16 реформ", – сообщил чиновник.

Он отметил, что 6 июня Украина подала запрос о частичной выплате этого транша (3,05 вместо 4,5 млрд евро), в документе Киев сообщил Брюсселю о выполнении 13 из 16 реформ, в то время как осуществление трех еще продолжается.

Еврокомиссия оценила 13 реформ как выполненные и предлагает Совету ЕС выделить Украине 3,05 млрд евро в качестве четвертого транша в рамках Ukraine Facility, рассказал Мерсье. Теперь Совет должен утвердить эту помощь.

По словам чиновника, среди трех незавершенных реформ одна касается закона о децентрализации, вторая – закона относительно Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), а третья – отбора судей в Высший антикоррупционный суд.

В то же время Украина еще сможет получить эти 1,45 млрд евро – если реформа не закончена вовремя, то соответствующая сумма удерживается на 12 месяцев, в течение которых можно реализовать изменения и получить денежные средства, отметил представитель Еврокомиссии.