Через недовиконання реформ Україна не отримає майже 1,5 млрд євро за одним з траншів ЄС

Київ сам звернувся до Брюсселя щодо часткової виплати траншу за Ukraine Facility у червні, але ці гроші можна буде отримати впродовж року

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Україна отримає на 1,45 млрд євро менше фінансової допомоги за четвертим траншем Європейського Союзу в межах механізму Ukraine Facility, оскільки Київ не виконав три з 16 потрібних реформ. Про це журналістам повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, передає LIGA.net.

"Четвертий транш є найбільшим за сумою та обсягом реформ, які необхідно здійснити. Якщо всі індикатори будуть виконані, Україна отримає 4,5 млрд євро, при цьому необхідно здійснити 16 реформ", – повідомив чиновник.

Він зазначив, що 6 червня Україна подала запит про часткову виплату цього траншу (3,05 замість 4,5 млрд євро), у документі Київ повідомив Брюссель про виконання 13 з 16 реформ, у той час як здійснення трьох ще триває.

Єврокомісія оцінила 13 реформ як виконані та пропонує Раді ЄС виділити Україні 3,05 млрд євро як четвертий транш у межах Ukraine Facility, розповів Мерсьє. Тепер Рада має затвердити цю допомогу.

За словами чиновника, серед трьох незавершених реформ одна стосується закону про децентралізацію, друга – закону щодо Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), а третя – відбору суддів до Вищого антикорупційного суду.

Водночас Україна ще зможе отримати ці 1,45 млрд євро – якщо реформу не закінчено вчасно, то відповідна сума утримується на 12 місяців, впродовж яких можна реалізувати зміни та отримати кошти, зауважив речник Єврокомісії.