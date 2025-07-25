Рада соберется на рассмотрение законопроекта Зеленского о НАБУ и САП 31 июля

В последний день июля Рада будет голосовать за президентский законопроект. Стефанчук призовет принять сразу за основу и в целом

Руслан Стефанчук (Фото: В. Сарахан / Верховная Рада)

Верховная Рада рассмотрит антикоррупционный законопроект президента Владимира Зеленского в следующий четверг, 31 июля. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

Речь идет о неотложном законопроекте №13533 об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"При рассмотрении этого законопроекта буду предлагать принять его сразу за основу и в целом, а также поддержать его безотлагательное подписание", – заявил Стефанчук.

Кроме того, парламент рассмотрит и другие важные законодательные инициативы.

Зеленский говорит, что его законопроект базируется на основных принципах независимости антикоррупционных органов. В нем есть новые нормы о защите от влияния РФ, прежде всего из-за кейсов, которые произошли с некоторыми представителями НАБУ.

Речь идет, в частности, о проверке на детекторе лжи для всех сотрудников антикоррупционных и правоохранительных органов – полиции, Госбюро расследований и прочих, у которых есть родственники из России или в РФ.

Президент уверяет, что законопроект не предусматривает зависимость НАБУ и САП от генерального прокурора.