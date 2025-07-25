Рада соберется на рассмотрение законопроекта Зеленского о НАБУ и САП 31 июля
Верховная Рада рассмотрит антикоррупционный законопроект президента Владимира Зеленского в следующий четверг, 31 июля. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.
Речь идет о неотложном законопроекте №13533 об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"При рассмотрении этого законопроекта буду предлагать принять его сразу за основу и в целом, а также поддержать его безотлагательное подписание", – заявил Стефанчук.
Кроме того, парламент рассмотрит и другие важные законодательные инициативы.
Зеленский говорит, что его законопроект базируется на основных принципах независимости антикоррупционных органов. В нем есть новые нормы о защите от влияния РФ, прежде всего из-за кейсов, которые произошли с некоторыми представителями НАБУ.
Речь идет, в частности, о проверке на детекторе лжи для всех сотрудников антикоррупционных и правоохранительных органов – полиции, Госбюро расследований и прочих, у которых есть родственники из России или в РФ.
Президент уверяет, что законопроект не предусматривает зависимость НАБУ и САП от генерального прокурора.
- 22 июля Рада поддержала, а Зеленский сразу подписал скандальный закон №12414, поправки к которому фактически отменяют независимость НАБУ и САП. Это привело к акциям протеста в крупных городах Украины.
- 23 июля президент сказал, что "мы услышали улицу", и пообещал подать законопроект, который вернет независимость НАБУ и САП, а также "обеспечит силу системе правопорядка".
- 24 июля законопроект Зеленского был зарегистрирован. Параллельно с ним – законопроект от нардепов.
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